Loprais vyhrál na Dakaru etapu, Macík dál vede. Loeb šel přes střechu

Účastníci Rallye Dakar bojovali s nástrahami 3. etapy.

Po včerejším triumfu Martina Macíka juniora byl dnes ve třetí etapě Rallye Dakar nejrychlejší další český pilot. Aleš Loprais vyhrál s náskokem 53 sekund před Litevcem Vaidotasem Žalou.Martin Šoltys v Tatře byl pátý.

Macík byl čtvrtý a udržel se v čele soutěže, Loprais na něj ztrácí 3:34 minuty. Žala je třetí. Nejlepší trio soutěže usedá do vozů značky Iveco.

Sébastien Loeb se dnes stal po Carlosu Sainzovi seniorovidruhým světovým šampionem v automobilových soutěžích, který na Rallye Dakar otočil vůz přes střechu.

Problémy měl i Martin Prokop, který s Fordem zůstal stát asi hodinu na trati. Český jezdec ale potíže zvládl a jede dál. V cíli ovšem nabral ztrátu téměř hodinu a půl, v průběžném pořadí klesl na konec druhé desítky.

Český motocyklový závodník Martin Michek dosáhl ve zkrácené 3. etapě Rallye Dakar svého nejlepšího výsledku letošního ročníku, když zajel desátý nejrychlejší čas. V celkovém hodnocení si však nadále drží patnáctou příčku.

Na začátku 3. etapy skončila Loebova Dacia převrácená na střechu už po 12 kilometrech zkráceného testu dlouhého 327 kilometrů mezi Bišou a Hanakíjou.

Francouz sice dokázal na poničeném autě rychle provést provizorní opravy a pokračovat se ztrátou pouhých osmi minut, po dalších 63 kilometrech však musel znovu zastavit. V etapě dál pokračoval, ovšem s už téměř hodinou ztrátou.

Loebovi se tak vzdaluje vysněný dakarský triumf. Řada problémů, včetně poruchy ventilátoru, ho před dnešní etapou odsunula na šesté místo s téměř 19minutovou ztrátou na vedoucího Henka Lategana.

Jihoafričan v Toyotě dnes navýšil vedení na 7:17 minuty před Násirem Attíjou v dalším japonském voze. Etapu vyhrála také Toyota díky mladíkovi Saoodu Variawovi z JAR.

Michek z týmu Orion Moto Racing Group byl na prvním mezičase dokonce druhý, ale postupně se propadl na hranici první desítky. V cíli zaostal za vítězným Santolinem o 6 minut a 42 sekund.

"Myslel jsem, že se na to vykašlu a skončím. Bylo to kritické, nechal jsem tam hrozně moc minut, protože jsem zabloudil. Jeden jezdec přede mnou mě svedl z cesty. Pak jsem se vrátil, ale omylem jsem si zapomněl zkalibrovat kilometry na místě, které bylo správné," popsal Michek trable na trati.

"Poté jsem odbočil o dva kilometry dříve, než jsem měl, takže došlo na druhé velké zabloudění. Naštvalo mě to, zařadil jsem kvalt a řekl - a dost! Pustil jsem to na risk, a nakonec to byl dobrý výsledek," dodal.

Na konci třetí desítky etapového pořadí jsou Milan Engel a Dušan Drdaj.

Na čele průběžného pořadí motorkářů zůstává Australan Daniel Sanders na KTM, i když se mu dnes příliš nedařilo - na nejrychlejšího Lorenza Santolina ze Španělska se strojem Sherco ztratil téměř 15 minut. Přesto si udržel náskok 1:57 minuty před druhým Američanem Skylerem Howesem v sedle Hondy.

Třetí etapa, původně plánovaná na 496 kilometrů, byla zkrácena o 169 kilometrů kvůli náročné předchozí etapě Chrono48 a nepříznivému počasí v cílové oblasti Hanakíjá.

Rallye Dakar - 3. etapa: Biša - Hanakíjá (963 km celkově/327 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. Variawa, Cazalet (JAR, Fr./Toyota) 3:16:52, 2. Chicherit, Winocq (Fr./Mini) -33, 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./Toyota) -1:48, …46. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -1:27:23.

Průběžné pořadí: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) 19:04:53, 2. Attíja, Boulanger (Kat., Fr./Dacia) -7:17, 3. Ekström, Bergkvist (Švéd./Ford) -9:34, …18. Prokop, Chytka -1:52:46.

Motocykly: 1. Santolino (Šp./Sherco) 3:44: 34, 2. R. Brabec -4:01, 3. Howes (oba USA/Honda) -4:10, …9. Michek -6:42, 27. Engel -23:00, 28. Drdaj -23:03, 33. Romančík -28:58, 38. J. Brabec -32:57, 50. Prokeš -49:53, 55. Pabiška (všichni ČR/KTM) -56:19, 56. Peschel (ČR/Husqvarna) -56:43, 64. Brož (ČR/KTM) -1:20:47.

Průběžné pořadí: 1. Sanders (Austr./KTM) 20:09:54, 2. Howes -1:57, 3. Branch (Botsw./Hero) -2:05, …15. Michek -59:01, 21. Engel -1:35:50, 22. Drdaj -1:36:35, 38. J. Brabec -3:22:32, 39. Romančík -3:32:52, 43. Pabiška -4:09:35, 58. Prokeš -6:17:22, 59. Peschel -6:20:40, 62. Brož -7:11:36.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Iveco) 3:36:21, 2. Žala (Lit./Iveco) -53, 3. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) -2:07, 4. Macík (ČR/Iveco) -5:20, 5. Šoltys (ČR/Tatra) -12:48.

Průběžné pořadí: 1. Macík 21:06:10, 2. Loprais -3:34, 3. Žala -34:23, …8. Šoltys -3:27:20.