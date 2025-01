Extrémní dvoudenní etapa katapultovala Macíka na Dakaru do čela hodnocení kamionů

Martin Macík vyhrál 2. etapu Rallye Dakar a vede kategorii kamionů. Aleš Loprais je druhý, Martin Prokop klesl mezi piloty automobilů na 11. místo, Michek je mezi motocyklisty patnáctý.

Macík s Lopraisem se v průběhu etapy s 967 měřenými kilometry přetahovali o vedení, nakonec Loprais na krajana ztratil i se započtením Macíkovy stosekundové dodatečné penalizace 9:43 minuty.

"Byly to dvě extrémně náročné etapy v jedné. Na začátku jsme si vedli dobře, ale pak to bylo nahoru dolů. Byl tak měkký písek, že jsme se několikrát. Byl to masakr a jsme rádi, že jsme v cíli," uvedl Macík na sociálních sítích.

V celkovém hodnocení kamionů Loprais zaostává o 8:54 minuty. Dosavadní lídr Mitchel van den Brink z Nizozemska měl problémy s navigací a ztratil 79 minut.

Po extrémně náročné dvoudenní a vůbec nejdelší etapě 47. ročníku slavné soutěže, při níž závodníci nocovali v bivacích na trati a celkem museli absolvovat více než tisíc kilometrů, se do čela posunul Jihoafričan Henk Lategan s Toyotou. Mezi motocyklisty se na prvním místě drží tovární jezdec KTM Daniel Sanders z Austrálie.

Prokop byl o 39:33 minuty pomalejší než etapový vítěz Jazíd Rádží ze Saúdské Arábie s Toyotou. Český pilot Fordu stále drží krok s elitními jezdci, přesto klesl z průběžného čtvrtého místa na začátek druhé desítky.

"Bylo to maso a ani si nepamatuji, co všechno se stalo," prohlásil Prokop v cíli dvouetapy.

Už včerejšek přinesl velké problémy některým favoritům . Carlos Sainz senior převrátil svůj Ford a Sébastien Loeb se u Dacie potýkal s problémy s ventilátorem.

"Shrnutí je jednoduché: všechno se pokazilo. Měli jsme nehodu, pak jsme se ztratili, a dnes ráno jsme měli další defekt. Jsou to dva dny, na které je lepší zapomenout, ale musíme se z toho poučit a pomoci týmu," uvedl Sainz v bivaku.

Dnes měli velké problémy Španělé Nani Roma s Fordem a Cristina Gutiérrezová v Dacii. Dosud nejrychlejší žena musela etapu dokonce vzdát a vrátit se do bivaku. Rallye však může dokončit s penalizací jako podpora pro ostatní jezdce rumunské značky.

Motocyklistům nadále kraluje Sanders, který v etapě porazil druhého Američana Skylera Howese v sedle Hondy o 7:37 minuty. V průběžném pořadí na něj má náskok 12:36.

Michek byl v etapě se ztrátou 36 minut sedmnáctý, celkově je 15. s odstupem hodiny a sedmi minut.

Jezdec týmu Orion - Moto Racing Group se trápil s nefungujícím navigačním tablet. Na 400. kilometru mu ho organizátoři vyměnili.

"Naštěstí přímo viděli, že mi opravdu nejde. Když přestala fungovat navigace, technici to celé vyměnili. Doufám, že už s tím tabletem nebude problém, i když v cíli na mě zase něco vyskočilo. Žádnou dodatečnou penalizaci bych už ale dostat neměl," vysvětlil Michek.

Průběžně 21. je Milan Engel, hned za ním se drží Dušan Drdaj, který byl v etapě druhým nejrychlejším Čechem.

Mohlo by vás zajímat:

1:12 Aliyyah Kolocová a její navigátor museli během 1. etapy Dakaru vykopnout poničené čelní sklo svého závodního speciálu. | Video: Buggyra

Rallye Dakar - 2. etapa: Biša - Biša (1058 km celkově/967 km rychlostní zkouška):

Automobily (kategorie Ultimate): 1. Rádží, Gottschalk (Saúd. Ar., Něm./Toyota) 10:56:54, 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota) -4:16, 3. Attíja, Boulanger (Kat., Fr./Dacia) -6:29, …13. Prokop, Chytka -39:33, 29. Trněný, Pritzl (všichni ČR/Ford) -2:17:01.

Průběžné pořadí: 1. Lategan, Cummings 15:40:30, 2. Rádží, Gottschalk -4:45, 3. Attíja, Boulanger -11:14, …11. Prokop, Chytka -32:54, 34. Trněný, Pritzl -2:55:31.

Motocykly: 1. Sanders (Austr./KTM) 11:12:13, 2. Howes (USA/Honda) -7:37, 3. Schareina (Šp./Honda) -7:41, …17. Michek -36:00, 21. Drdaj -46:16, 22. Engel -50:25, 37. J. Brabec -1:42:19, 39. Romančík -2:01:46, 48. Pabiška -2:21:43, 61. Prokeš -3:41:57, 63. Brož (všichni ČR/KTM) -4:10:13, 64. Peschel (ČR/Husqvarna) -4:14:01.

Průběžné pořadí: 1. Sanders 16:10:31, 2. Howes -12:36, 3. Branch (Botsw./Hero) -12:40, …15. Michek -1:07:08, 21. Engel -1:27:39, 22. Drdaj -1:28:21, 37. J. Brabec -3:04:24, 41. Romančík -3:12:43, 46. Pabiška -3:28:05, 60. Peschel -5:38:46, 61. Prokeš -5:42:18, 62. Brož -5:59:28.

Kamiony: 1. Macík 12:10:51, 2. Loprais (oba ČR/Iveco) -9:43, 3. Žala (Lit./Iveco) -18:52.

Průběžné pořadí: 1. Macík 17:24:29, 2. Loprais -8:54, 3. Žala -38:50.