Pudilová se úspěšně vrátila do Oktagonu. Norku porazila těsně na body

Přední česká MMA bojovnice Lucie Pudilová se vrátila vítězně do organizace Oktagon, když v Brně porazila na body Cecilii Bolanderovou z Norska. Třicetiletá rodačka z Příbrami se do Oktagonu vrátila poté, co na konci července skončila v elitní světové organizaci UFC.

Pudilová byla proti stejně staré Bolanderové favoritkou, v úvodu získala převahu. Postupem času byla ale v zápase, jenž se většinou odehrával v postoji a dominoval mu box, lepší norská bojovnice. Nakonec ale vyhrála těsně 2:1 na body Pudilová. "Bylo to super, jsem zpět. Děkuji fanouškům, že mě podporovali, i když se mi nedaří," řekla Pudilová, která v Oktagonu zápasila již v letech 2020 až 2022. Následně ale podruhé zamířila do UFC. Po dnešní výhře promotér česko-slovenské organizace Ondřej Novotný ohlásil, že se Pudilová představí v titulovém boji v bantamové kategorii proti Lucii Szabové ze Slovenska. Vítězství si ve vyprodané Winning Group areně připsali Radek Roušal, Vladimír Lengál a Andrej Kalašnik. Uspěla i česká postojářská legenda Tomáš Hron, pro něhož mohla být výhra t.k.o. po prvním kole nad Nizozemcem Fredem Sikking poslední v kariéře. Třiačtyřicetiletý kickboxer vážně uvažuje o konci aktivní kariéry.