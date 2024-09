Ta nezlomná. Inspiruje ji Rocky. Tance mi nešly, vzpomíná elitní česká bojovnice

Odmítá se nechat zlomit kariérními pády. I proto je Lucie Pudilová jednou z nejlepších českých bojovnic MMA a tou historicky první, která to dotáhla až do prominentní UFC. Dokonce dvakrát. Nyní se třicetiletá zápasnice vrací do portfolia organizace Oktagon MMA a po letech se v Brně zase představí domácímu publiku.

Tolikrát už spadla na zem, vždy ale zase vstala a bojovala dál. Stejně jako nyní.

V červenci v Las Vegas ji tvrdě zasáhla třetí porážka za sebou v muší váze UFC. Bojovnici skončila smlouva a novou nabídku už nedostala. Po porážce ji ochromil smutek, ale pouze na kratičký moment.

Když má teď Lucie Pudilová popsat vlastnosti, které ji dostaly nahoru, zmíní píli a nezlomnost.

"Když jsem poprvé vypadla z UFC, tak to bylo hodně těžké. Ale celé jsem to dokázala zase otočit, do UFC se vrátit a vyhrávat tam. Než se to zase zkomplikovalo. Teď jsem v té nepříjemné pozici znovu a zase to otočím, věřím tomu," říká zápasnice.

Pod hlavičkou nejslavnější organizace má na kontě jedenáct zápasů a osm porážek. Ligu opustila poprvé v roce 2020, po dvou letech se do ní ale vrátila, i díky pomoci slavného irského trenéra Johna Kavanagha, který cepoval třeba Conora McGregora.

"Podle mě by to hodně lidí vzdalo. Já ale nemám v plánu nic zabalit. Jak to říká Rocky: 'Není důležité kolikrát padneš, ale kolikrát se dokážeš zase zvednout.'" cituje Pudilová motivační hlášku filmového hrdiny v podání Sylvestera Stalloneho.

Že by se do UFC zkusila dostat i potřetí?

"Nemyslím si, že by ta cesta už byla zavřená. Mohlo by to jít, já si ale nejsem jistá, jestli bych to chtěla. Pravda je, že jsem tam na tom nebyla úplně nejlépe," říká.

Veškeré její myšlenky teď patří Oktagonu, česko-slovenské organizaci, v níž dostala šanci na poslední chvíli.

Pudilová přijala nabídku nahradit zraněnou Chorvatku Saru-Luzar Smajičovou a v sobotu na akci Oktagon 61 v brněnské aréně vyzve dosud neporaženou Norku Cecilii Bolanderovou.

"Už jsem nečekala, že bych to mohla stihnout. Je to dost těžký zápas a je pro mě strašně důležité ho vyhrát," hlásí Pudilová. Vítězka duelu dostane titulový zápas a vyzve šampionku bantamové váhy do 61 kilogramů Slovenku Luciu Szabovou.

"Neměla jsem dlouhou přípravu, asi jen tři týdny. Ale čerpám ještě z formy, ve které jsem byla při posledním zápase. Trénuju pořád, takže tělo mám připravené neustále," odmítá jakékoli pochyby.

Zatímco v UFC musela hubnout do muší váhy, nyní nastoupí v bantamové.

"Měsíc od posledního zápasu jsem docela dost jedla, tělo to po mě automaticky chtělo. Kolikrát jsem si říkala, že to možná až trochu přeháním, ale na váze to není vidět. Nejsem nějak přehnaně těžká, možná bych to zvládla i do kategorie do 57 kilo a do 61 to bude v pohodě určitě," usmívá se rodačka z Příbrami.

Pudilová věří, že jí při vyšší váze nedojdou tak rychle síly, jako v červenci na půdě UFC.

"Došla mi tam rychle šťáva, ale ještě víc než hubnutím to podle mě bylo náročnou cestou do Las Vegas a aklimatizací," vrací se k porážce 0:3 na body s Luanou Carolinovou z Brazílie sportovkyně, která s bojovým uměním začala ve svých patnácti letech.

Předtím se zabývala tancem. "Tancovala jsem moderní a potom latinskoamerické tance. To mi ale moc nešlo. A ani nebavilo. No, možná, že by mě to bavilo, kdyby mi to šlo," směje se Pudilová.

"Ale já na to neměla vlohy, necítila jsem to tam. Já jsem vždycky byla spíš na klučičí sporty," vzpomíná.

