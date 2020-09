Stát od čtvrtka sportovní akce omezí, podle Prymuly bude limit asi dva tisíce diváků

Počet diváků na sportovních akcích by se měl podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly od čtvrtka omezit na zhruba 2000 sedících lidí.

Omezení ministr konzultoval s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou. Nařízení vyhlásí ministerstvo ve středu, při příznivém vývoji epidemiologické situace by mohlo platit jen 14 dní, řekl České televizi.

Prymula uvedl, že Česko je v této oblasti benevolentnější než okolní země. I chystaný omezený počet diváků na sportovních akcích bude podle něho poměrně vysoký. "Jsme někde na hodnotě 2000 sedících. Lidé se po stadionu rozprostřou tak, že riziko nákazy bude malé," uvedl ministr.

Po předchozím zmírnění opatření ministerstva zdravotnictví mohlo od počátku září na fotbalové zápasy v Česku přijít více diváků než dosavadních přibližně pět tisíc. Příznivci mohli zaplnit přes polovinu kapacity stadionu, například do Edenu s kapacitou 20 tisíc míst tak mohlo dorazit až 10.500 fanoušků.

Prymula dodal, že chce vyhlásit nová opatření jen na dva týdny. "Pokud dojde k oploštění té křivky, budou zrušena," řekl.

Chystané omezování hromadných akcí v zájmu zpomalení šíření koronaviru představitele sportu znepokojovalo. Některé fotbalové kluby kvůli očekávaným opatřením pozastavily prodej vstupenek na nejbližší ligové zápasy.

Hnilička aktuální situaci probírá s vládními představiteli včetně nového šéfa resortu zdravotnictví i hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. "Jsem s nimi v dlouhodobém kontaktu, co se týká vyjednávání parametrů pro sport v současných omezeních a opatřeních. Snažíme se vyjednat pro sport co nejlepší podmínky," uvedl pro ČTK.

Národní sportovní agentura minulý týden vydala manuál, jak by se sportovní soutěže v době pandemie covidu-19 mohly bezpečně konat. Jejich případné rušení považuje za velmi nebezpečné.

"Česká republika by v prvé řadě mohla přijít o celou generaci mladých sportovců, kteří by se mohli sportu přestat zcela věnovat - odklon k jiným formám zábavy (včetně např. e-sportu) byl u mladé generace patrný už před vypuknutím pandemie koronaviru a nekonání soutěží by tento trend podle názoru NSA významným způsobem znásobilo. Aktivní sportovní činnost přitom podporuje odolnost proti infekčním nemocem obecně," uvedla agentura.