Vejmelka napodobil Haška. Na dvacátou výhru dosáhl nejrychleji ze všech

Karel Vejmelka je v této sezoně NHL prvním gólmanem s dvaceti výhrami. Český brankář kryl hokejistům St. Louis 26 střel, dovedl Utah k vítězství 4:2 a za svůj výkon byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
Vejmelka je po Dominiku Haškovi druhým českým gólmanem, který dosáhl v NHL dvaceti výher v sezoně nejrychleji ze všech. Brankářské legendě se to povedlo dokonce dvakrát (1996/97 a 1998/99). "Je to obrovská pocta," řekl Vejmelka. "Je to jeden z nejlepších gólmanů v historii NHL. Je pro mě čest, že jsem s ním spojován. Mám radost," uvedl.
Vejmelka inkasoval oba góly v prostřední třetině, ve které St. Louis snížilo na 1:2 a 2:3. Českého gólmana překonali Oskar Sundqvist střelou z levého kruhu přes obránce a Pavel Bučněvič z mezikruží. Výhru Utahu řídili třemi body Nick Schmaltz (2+1) a Clayton Keller (0+3).
St. Louis přestřílelo Utah 28:23, ale naráželo na českého gólmana. "Hráli jsme dobře, ale nedokázali jsme dostat puk do branky," mrzelo Sundqvista. "Měli jsme několik šancí, které měly pravděpodobně skončit gólem. Ale tak to někdy chodí. Jejich gólman chytal skvěle," vyzdvihl Vejmelku, který překonal v NHL hranici 20 výher podruhé. V minulém ročníku vychytal 26 vítězství.
Winnipeg porazil na vlastním ledě Los Angeles 5:1 a vyhrál téměř po měsíci. Jets prohráli předchozích jedenáct utkání. Na ukončení série se podílel dvěma trefami Mark Scheifele, první hvězda zápasu.
"Všechny čtyři lajny skórovaly. Přesně to nás zdobilo minulou sezonu," uvedl Vladislav Naměstnikov, který dal po 91 sekundách hry první gól utkání. Winnipeg uzavíral před utkáním tabulku NHL, přitom minulou sezonu získal poprvé Prezidentský pohár za výhru v základní části.
Washington zvítězil 5:1 v Chicagu, které neuspělo po čtyřech výhrách. Základ k úspěchu položili hosté v první třetině, po které vedl 3:0. Domácím nepomohl návrat Connora Bedarda, který vynechal minulých dvanáct zápasů kvůli zranění.
Na druhou stranu chybělo Chicagu kvůli nemoci několik hráčů včetně obou brankářů. Svůj třetí start v NHL si tak odbyl Drew Commesso, který inkasoval pětkrát z 24 střel.
"Nechceme se na nic vymlouvat, ale spousta kluků se necítila dobře. Taková je realita. Povolali jsme narychlo několik hráčů. Drew to měl těžké, ale myslím si, že chytal dobře," řekl kouč Chicaga Jeff Blashill. "To se stává. Určitě to znovu ovlivní naši sestavu i v dalším zápase. Ale pořád máme dobrý tým na to, abychom vyhráli. Musíme se zlepšit," podotkl.
Hráče Washingtonu povzbudila přítomnost otců v hledišti. "Vše začalo přivítáním a společnou snídání. Cítili jsme pozitivní vibrace. Každý si to užíval a myslím si, že se to přeneslo i do zápasu," řekl Connor McMichael, který vstřelil gól, na další přihrál a stal se první hvězdou zápasu. Nejlepší střelec v historii NHL Alexandr Ovečkin skóroval počtvrté za poslední tři utkání.
Výsledky NHL:
Chicago - Washington 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Branky: 29. Moore - 5. Beauvillier, 16. McMichael, 19. Frank, 33. Sourdif, 54. Ovečkin. Střely na branku: 24:24. Diváci: 19.917. Hvězdy zápasu: 1. McMichael, 2. Fehérváry, 3. Carlson (všichni Washington).
Winnipeg - Los Angeles 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Branky: 33. a 40. Scheifele, 2. Naměstnikov, 19. Koepke, 23. J. Toews - 30. Byfield. Střely na branku: 19:24. Diváci: 14.412. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. J. Toews, 3. Naměstnikov (všichni Winnipeg).
Utah - St. Louis 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Branky: 16. a 47. Schmaltz, 28. Crouse, 32. Durzi - 28. Sundqvist, 37. Bučněvič. Střely na branku: 23:28. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Schmaltz, 2. Keller, 3. Vejmelka (všichni Utah).
Tabulka NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Montreal
44
25
6
13
151:144
56
2.
Detroit
45
26
4
15
141:142
56
3.
Tampa Bay
42
26
3
13
146:112
55
4.
Buffalo
42
23
4
15
135:131
50
5.
Toronto
43
21
7
15
143:140
49
6.
Boston
44
23
2
19
141:144
48
7.
Florida
43
22
3
18
132:140
47
8.
Ottawa
43
20
5
18
139:145
45
Metropolitní divize:
1.
Carolina
44
27
3
14
152:133
57
2.
NY Islanders
44
24
5
15
130:122
53
3.
Philadelphia
42
22
8
12
130:120
52
4.
Washington
45
23
6
16
148:130
52
5.
Pittsburgh
42
21
9
12
139:132
51
6.
New Jersey
44
22
2
20
115:137
46
7.
NY Rangers
45
20
6
19
118:125
46
8.
Columbus
43
18
7
18
132:147
43
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
43
32
7
4
175:99
71
2.
Dallas
44
26
8
10
153:124
60
3.
Minnesota
45
26
8
11
143:121
60
4.
Utah
45
22
3
20
137:127
47
5.
Nashville
43
20
4
19
122:143
44
6.
Chicago
44
18
7
19
126:142
43
7.
St. Louis
45
17
8
20
112:157
42
8.
Winnipeg
43
16
5
22
126:135
37
Pacifická divize:
1.
Vegas
42
19
12
11
133:132
50
2.
Edmonton
44
22
6
16
149:148
50
3.
Seattle
42
20
8
14
117:123
48
4.
San Jose
43
22
3
18
136:151
47
5.
Los Angeles
43
18
10
15
115:122
46
6.
Anaheim
44
21
3
20
147:163
45
7.
Calgary
44
18
4
22
114:134
40
8.
Vancouver
43
16
5
22
121:153
37
