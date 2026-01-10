Přeskočit na obsah
10. 1.
Sport

Vejmelka napodobil Haška. Na dvacátou výhru dosáhl nejrychleji ze všech

ČTK

Karel Vejmelka je v této sezoně NHL prvním gólmanem s dvaceti výhrami. Český brankář kryl hokejistům St. Louis 26 střel, dovedl Utah k vítězství 4:2 a za svůj výkon byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

NHL: St. Louis Blues at Utah Mammoth
Karel Vejmelka v dresu UtahuFoto: REUTERS
Vejmelka je po Dominiku Haškovi druhým českým gólmanem, který dosáhl v NHL dvaceti výher v sezoně nejrychleji ze všech. Brankářské legendě se to povedlo dokonce dvakrát (1996/97 a 1998/99). "Je to obrovská pocta," řekl Vejmelka. "Je to jeden z nejlepších gólmanů v historii NHL. Je pro mě čest, že jsem s ním spojován. Mám radost," uvedl.

Vejmelka inkasoval oba góly v prostřední třetině, ve které St. Louis snížilo na 1:2 a 2:3. Českého gólmana překonali Oskar Sundqvist střelou z levého kruhu přes obránce a Pavel Bučněvič z mezikruží. Výhru Utahu řídili třemi body Nick Schmaltz (2+1) a Clayton Keller (0+3).

St. Louis přestřílelo Utah 28:23, ale naráželo na českého gólmana. "Hráli jsme dobře, ale nedokázali jsme dostat puk do branky," mrzelo Sundqvista. "Měli jsme několik šancí, které měly pravděpodobně skončit gólem. Ale tak to někdy chodí. Jejich gólman chytal skvěle," vyzdvihl Vejmelku, který překonal v NHL hranici 20 výher podruhé. V minulém ročníku vychytal 26 vítězství.

Winnipeg porazil na vlastním ledě Los Angeles 5:1 a vyhrál téměř po měsíci. Jets prohráli předchozích jedenáct utkání. Na ukončení série se podílel dvěma trefami Mark Scheifele, první hvězda zápasu.

"Všechny čtyři lajny skórovaly. Přesně to nás zdobilo minulou sezonu," uvedl Vladislav Naměstnikov, který dal po 91 sekundách hry první gól utkání. Winnipeg uzavíral před utkáním tabulku NHL, přitom minulou sezonu získal poprvé Prezidentský pohár za výhru v základní části.

Washington zvítězil 5:1 v Chicagu, které neuspělo po čtyřech výhrách. Základ k úspěchu položili hosté v první třetině, po které vedl 3:0. Domácím nepomohl návrat Connora Bedarda, který vynechal minulých dvanáct zápasů kvůli zranění.

Na druhou stranu chybělo Chicagu kvůli nemoci několik hráčů včetně obou brankářů. Svůj třetí start v NHL si tak odbyl Drew Commesso, který inkasoval pětkrát z 24 střel.

"Nechceme se na nic vymlouvat, ale spousta kluků se necítila dobře. Taková je realita. Povolali jsme narychlo několik hráčů. Drew to měl těžké, ale myslím si, že chytal dobře," řekl kouč Chicaga Jeff Blashill. "To se stává. Určitě to znovu ovlivní naši sestavu i v dalším zápase. Ale pořád máme dobrý tým na to, abychom vyhráli. Musíme se zlepšit," podotkl.

Hráče Washingtonu povzbudila přítomnost otců v hledišti. "Vše začalo přivítáním a společnou snídání. Cítili jsme pozitivní vibrace. Každý si to užíval a myslím si, že se to přeneslo i do zápasu," řekl Connor McMichael, který vstřelil gól, na další přihrál a stal se první hvězdou zápasu. Nejlepší střelec v historii NHL Alexandr Ovečkin skóroval počtvrté za poslední tři utkání.

Výsledky NHL:

Chicago - Washington 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Branky: 29. Moore - 5. Beauvillier, 16. McMichael, 19. Frank, 33. Sourdif, 54. Ovečkin. Střely na branku: 24:24. Diváci: 19.917. Hvězdy zápasu: 1. McMichael, 2. Fehérváry, 3. Carlson (všichni Washington).

Winnipeg - Los Angeles 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Branky: 33. a 40. Scheifele, 2. Naměstnikov, 19. Koepke, 23. J. Toews - 30. Byfield. Střely na branku: 19:24. Diváci: 14.412. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. J. Toews, 3. Naměstnikov (všichni Winnipeg).

Utah - St. Louis 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Branky: 16. a 47. Schmaltz, 28. Crouse, 32. Durzi - 28. Sundqvist, 37. Bučněvič. Střely na branku: 23:28. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 92,9 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Schmaltz, 2. Keller, 3. Vejmelka (všichni Utah).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Montreal

44

25

6

13

151:144

56

2.

Detroit

45

26

4

15

141:142

56

3.

Tampa Bay

42

26

3

13

146:112

55

4.

Buffalo

42

23

4

15

135:131

50

5.

Toronto

43

21

7

15

143:140

49

6.

Boston

44

23

2

19

141:144

48

7.

Florida

43

22

3

18

132:140

47

8.

Ottawa

43

20

5

18

139:145

45

Metropolitní divize:

1.

Carolina

44

27

3

14

152:133

57

2.

NY Islanders

44

24

5

15

130:122

53

3.

Philadelphia

42

22

8

12

130:120

52

4.

Washington

45

23

6

16

148:130

52

5.

Pittsburgh

42

21

9

12

139:132

51

6.

New Jersey

44

22

2

20

115:137

46

7.

NY Rangers

45

20

6

19

118:125

46

8.

Columbus

43

18

7

18

132:147

43

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

43

32

7

4

175:99

71

2.

Dallas

44

26

8

10

153:124

60

3.

Minnesota

45

26

8

11

143:121

60

4.

Utah

45

22

3

20

137:127

47

5.

Nashville

43

20

4

19

122:143

44

6.

Chicago

44

18

7

19

126:142

43

7.

St. Louis

45

17

8

20

112:157

42

8.

Winnipeg

43

16

5

22

126:135

37

Pacifická divize:

1.

Vegas

42

19

12

11

133:132

50

2.

Edmonton

44

22

6

16

149:148

50

3.

Seattle

42

20

8

14

117:123

48

4.

San Jose

43

22

3

18

136:151

47

5.

Los Angeles

43

18

10

15

115:122

46

6.

Anaheim

44

21

3

20

147:163

45

7.

Calgary

44

18

4

22

114:134

40

8.

Vancouver

43

16

5

22

121:153

37

