Reprezentace? Radši klub. Mladí fandí jinak, i u nich ale vede hokej, ukazuje průzkum

Unikátní průzkum odhaluje vztah různých generací ke sledování sportu. Vychází z něj například to, že mladí fanoušci oproti těm starším tolik nedají na národní tým.

Česká lavička po postupu do semifinále domácího mistrovství světa v ledním hokeji | Foto: Milan Kammermayer

Rekordní návštěvnost a díky úspěchu českých hokejistů i celonárodní euforie a extrémně sledované televizní přenosy. Skončené mistrovství světa v Praze a Ostravě mohlo vnuknout myšlenku, že pokud jde o sledování sportu a konkrétně ledního hokeje, od olympijského Nagana se nic nezměnilo.

Úplně tomu tak ale není, jak odhaluje průzkum společnosti Ipsos pro agentury 2Score a Pragosport.

Je patrný rozdíl mezi generacemi. Ta nejstarší, takzvaní "Baby boomers", sleduje a fandí ve 29 procentech případů výhradně nebo převážně reprezentaci a v dalších 51 procentech rozděluje pozornost srovnatelně mezi národní mužstvo a klub.

U generace Z, tedy lidí narozených zhruba od poloviny 90. let do roku 2010, je to pouze 25 a 37 procent.

Zbylých 39 procent sleduje výhradně nebo převážně oblíbený klub, což je oproti "Baby boomers" bezmála dvojnásobný skok. U prostředních generací Y a X je znát postupný nárůst.

Mezi kluby pak roste podpora těm zahraničním, kterým převážně nebo výhradně fandí 25 procent generace Z, čtyřikrát víc než v případě nejstarší generace.

České kluby jsou stále populárnější, ale ani zdaleka ne tolik jako kdysi.

Co se týče sledovaných sportů, jasnou jedničkou zůstává před fotbalem hokej, byť si pohoršil z 55 procent u "Baby boomers" na 45 procent u nejmladší generace.

Pokles nebo stagnaci však zažila většina sportů z nejpopulárnější patnáctky.

Výjimkou je plavání a hlavně e-sport, který sleduje devět procent generace Z, což ho u této skupiny řadí na sedmé místo spolu s alpským lyžováním.

Pokud jde o sledování události přímo na sportovišti, respektive o bariéry, tak nejmladší generace ve srovnání s ostatními více poukazuje na drahé vstupenky (72 procent oproti 45) a velkou koncentraci lidí (54 procent oproti 37).

Kompletní výsledky průzkumu: