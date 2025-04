Čisté umění, diví se ve Francii úderu Macháče. Před Čechem smekl i slavný sok

Šest zápasů, šest vítězství. Tomáš Macháč drží v exhibiční sérii Ultimate Tennis Showdown stoprocentní bilanci. Po únorovém triumfu v mexické Guadalajaře začal český hráč skvěle i v historickém amfiteátru ve francouzském městě Nimes. Porazil domácí ikonu.

Macháč přijal na poslední chvíli pozvánku místo zraněného Američana Taylora Fritze a v pátečním čtvrtfinále hraném na čtyři osmiminutové čtvrtiny přesvědčivě přehrál zkušeného Francouze Gaëla Monfilse výsledkem 16:10, 8:19, 19:7, 18:10.

Jestliže je pařížský rodák a někdejší šestý hráč světa dlouhodobě považován za jednoho z největších showmanů na okruhu, tentokrát diváky v jednom z nejzachovalejších římských amfiteátrů na světě bavil svými kousky spíše český tenista.

Už v první čtvrtině berounský tenista ve svém prvním antukovém utkání tohoto roku potvrdil, že v posledních letech převzal pod svá křídla právě Monfilsův signifikantní úder: akrobatické zakončení naskočeným forhendem.

To ale nebylo to nejlepší, co v atraktivním duelu Macháč předvedl.

O pár minut později totiž nadchl bekhendovým winnerem po čáře zahraným z plného běhu kolem sítě.

"Je to v kurtu! To je fantastické! Jen se na to podívejte," popisoval nadšený komentátor to, co se v amfiteátru právě odehrálo. Ani Macháč zprvu nevěřil, že jeho rána skutečně spadla do kurtu, jestřábí oko ale ukázalo dobrý míč.

"Čisté umění od Tomáše Macháče," napsal na sociální sítě Tennis Channel. "Banger," konstatoval obdivně oficiální účet Ultimate Tennis Showdown.

Nad uměním českého tenisty se po utkání pozastavil i sám poražený Monfils.

"Byl o hodně lepší než já," prohlásil. "Nedělá skoro žádné chyby a má neuvěřitelnou obranu. Navíc, samozřejmě, tenhle formát jen s jedním podáním jeho hře hodně svědčí," dodal už osmatřicetiletý Francouz.

V sobotním semifinále se Macháč utká s favorizovaným Australanem Alexem de Minaurem. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Rus Andrej Rubljov a Nor Casper Ruud.

Čtyřiadvacetiletý Čech debutoval v projektu světoznámého trenéra Patricka Mouratogloua v únoru v Guadalajaře. Dostal přezdívku The Air Machete a rovnou si podnik podmanil, vyhrál všech pět svých zápasů.

Vydělal díky tomu 410 tisíc dolarů, tedy v přepočtu skoro 10 milionů korun, což je největší odměna, jakou kdy za jeden turnaj získal.