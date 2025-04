Kometa doma vynulovala Spartu a vede. Pražanům neuznali dva góly

Hokejisté Brna zvítězili ve třetím semifinále play off extraligy nad Spartou 3:0 a ujali se v sérii vedení 2:1. Kometu nasměroval k výhře gól Petera Muellera z první minuty, ve 32. minutě skóroval Kristián Pospíšil a výhru pojistil trefou do prázdné branky Jakub Flek. Brankář Michal Postava vychytal druhé čisté konto v play off.

Sparta sice dala v utkání dvě branky, ale obě rozhodčí po zhlédnutí videa odvolali. Čtvrtý zápas se hraje v neděli od 17:00 opět v Brně. Do sestavy Brna se vrátil a poprvé v této sérii nastoupil Kristián Pospíšil, naopak na marodku ulehl finský útočník Ilomäki. Sparta vyrukovala do boje ve stejném složení, v jakém vyhrála předchozí duel doma. Kometa začala ve velkém stylu a uzamkla soupeře v jeho obranném pásmu. Sparta nedokázala vyhodit puk, který zachytil Zbořil a prostřelil Kořenáře. Nejrychlejší gól v sérii byl po jemné teči připsán Muellerovi. Druhý gól měl na hokejce Stránský, ale nájezd od modré v sedmé minutě neproměnil. Sparta se nemohla dostat do rytmu. Největší šanci spálil Najman, když po Rachůnkově chybě nenašel skulinu v Postavově brance. Brněnskou převahu pak v závěru první třetiny ukončilo několik závarů před domácí brankou, které však k vyrovnání nevedly. Hosté vstoupili do druhé třetiny mnohem aktivněji. Hyka svoji šanci ještě nevyužil, až v 25. minutě propadlo Miklišovo nahození do sítě. Brno si vzalo trenérskou výzvu a po zhlédnutí videa rozhodčí gól neuznali kvůli postavení sparťanského hráče v brankovišti. Regulérní gól nakonec rozjásal zaplněnou brněnskou halu. Po rychlém brejku posunul Rachůnek puk Pospíšilovi a navrátilec do domácí sestavy tvrdou ranou nedal Kořenářovi šanci. V závěru druhého dějství nevyužila Sparta více než minutovou výhodu dvou hráčů na ledě, skvěle bránící Brno v čele s Postavou nápor ustálo. Kometa tak šla do třetí třetiny s dvoubrankovým náskokem a psychickou výhodou ubráněného oslabení. Sparta chtěla pevný brněnský blok narušit lepším pohybem a kombinacemi, do šance se procpal Michal Vitouch, jenže těsně minul horní růžek Postavovy branky. V 47. minutě dala Sparta druhý gól v zápase, ale ani ten neplatil. Sobotkovu bombu do šibenice vynuloval po dalším videorozboru kontakt spoluhráče Němečka s brněnským gólmanem v brankovišti. Pražany tato situace nedeprimovala, naopak je vyburcovala k dalšímu náporu. V 50. minutě zastavil Postava jemnou Formanovu teč, gólem neskončila ani Hykova šance. Více než tři minuty před koncem zůstal po oddechovém času na střídačce Sparty gólman Kořenář, ale hostům hra bez něj nevyšla. Cingel vyslal do brejku rychlíka Fleka, který třetím gólem pojistil výhru Brna. Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Branky a nahrávky: 1. Mueller (A. Zbořil, H. Zohorna), 32. K. Pospíšil (Rachůnek, Ďaloga), 58. Flek (Cingel). Rozhodčí: Šír, Zeliska - Ondráček, Axman. Vyloučení: 6:4. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 2:1. Brno: Postava - Ščotka, Davidson, Zábranský, Ďaloga, Beaudin, Holland, Gulaši - Flek, Cingel, Š. Stránský - Mueller, A. Zbořil, H. Zohorna - Ferda, Kollár, K. Pospíšil - Rachůnek, Konečný, J. Kos. Trenér: Pokorný. Sparta: Kořenář - Irving, Moravčík, Němeček, Kempný, Mikliš, Krejčík, Seppälä - Řepík, Sobotka, Hyka - Chlapík, M. Špaček, Horák - P. Kousal, O. Najman, Forman - D. Vitouch, Lajunen, Salomäki - M. Vitouch. Trenér: Gross.