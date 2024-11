"Proto jsme tak často zranění." Shiffrinová a spol. se čertí na zástupce FIS

Brzký start do sezony, přestože zima ještě pořádně neukázala sílu a do toho destinace roztahané po celém světě. Náročný kalendář sjezdařských závodů zvedá lyžařům tep. Na vyčerpávající přesuny si stěžuje i největší hvězda a rekordmanka Mikaela Shiffrinová.

Vyhrává, je blízko jubilejnímu 100. vítězství v elitním seriálu, přesto zrovna nehýří nadšením. Shiffrinová cítí, že už po třech zastávkách Světového poháru jí docházejí síly.

A není divu. Sezona začala před měsícem v rakouském Söldenu, pak se kolotoč přesunul do finského Levi a naposledy se závodilo opět v Rakousku, konkrétně v Gurglu.

To znamená, že po měsíci mají lyžařky za sebou už téměř 5 tisíc kilometrů v letadle jen po Evropě a to se tento víkend stěhuje sjezdařský ansámbl do amerického Killingtonu.

"Je to hraniční výzva takhle se přesouvat tam a zpátky. Chápu, že není jednoduché dát dohromady kalendář, ale tohle? Je to náročné na psychiku i pro tělo," cituje rakouský Kurier Shiffrinovou.

Po závodech v USA a Kanadě se vrací závody znovu do Evropy, do Švýcarska, Rakouska, Slovinska a Itálie.

"Jsem přesvědčená, že přesně tahle únava z náročného cestování a přesunů pak způsobuje to obrovské množství zranění, které jsme mohli sledovat například v minulé sezoně," prohlásila.

Funkcionáři FIS argumentují tím, že musí kalendář skládat tak, jak dovolí podnebí daného místa. Sněhu po celém světě ubývá a najít místo, kde se dá odjet kolo světového Poháru, je čím dál tím těžší.

"Je mi jasné, že je to mnohem snazší říct, než udělat. Ale tak pojďme začít sezonu později a skončíme ji také později. Zamysleme se nad tím jak udělat přesuny co nejméně fyzicky i ekologicky náročné," dodala Shiffrinová.

Muži jsou na tom ještě hůř. Absolvovali stejné kolečko po Rakousku a Finsku teď je čeká přesun do amerického Beaver Creeku. "Ale jen kvůli jednomu závodu. Takové námahy pro jeden závod," nechápe Rakušan Manuel Feller.

Sjezdaři se pak hned další týden ukážou ve francouzském Val d'Isère a odtud míří na "vánoční šňůru" po Itálii.