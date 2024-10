Třaskavá výměna: šampion Kondelík jde z Budějovic do Pardubic ze veterána Zohornu

Letošní hokejový mistr světa z Prahy Jáchym Kondelík se přesouvá z Českých Budějovic do Pardubic. Opačným směrem míří jiný útočník Tomáš Zohorna. Kluby oznámily výměnu po dnešním zápase, v němž Kondelík ještě pomohl Motoru k vítězství 2:1 v prodloužení na ledě Karlových Varů.

Čtyřiadvacetiletý Kondelík měl přijít do Pardubic po této sezoně, až mu vyprší smlouva. V létě podepsal s Dynamem pětiletý kontrakt. Nakonec se stěhuje do ambiciózního týmu už po 13 zápasech této extraligové sezony.

O dvanáct let starší Zohorna získal s Pardubicemi dva mistrovské tituly v letech 2010 a 2012. Za klub odehrál 589 zápasů, v nichž nasbíral 126 gólů a 174 asistencí.

"Není snadné opouštět město, kde jsem strávil většinu kariéry a jsem tu doma. Vedení Dynama ovšem nic nezazlívám. Několikrát se ke mně zachovalo velmi vstřícně," uvedl Zohorna na webu pardubického klubu. "Dali mi možnost se vrátit z Ruska a být u porodu, když byla manželka těhotná. Následné měsíce jsem tak mohl trávit doma. Po mém dalším odchodu do zahraničí mi pak dalo možnost znovu se vrátit a bojovat o titul za Dynamo. Mrzí mě, že to nedopadlo. Byl to můj sen, ukončit kariéru v Pardubicích s pohárem nad hlavou. Ale věřím, že se to dřív nebo později klukům povede," dodal dvojnásobný olympionik a účastník čtyř světových šampionátů.

"Bylo to nelehké rozhodnutí. Zohy patří mezi největší legendy klubové historie. To se nezmění. Za jeho služby i přístup si ho moc vážíme," řekl sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora. "V létě jsme nabídky na Tomášův odchod smetli ze stolu. Přáli jsme si, aby sezonu dohrál zde. V úvodu ročníku za námi Zohy přišel s tím, že by chtěl mít výrazné vytížení v zápasech a pokud tomu tak nebude, rád by odešel jinam na krátkodobé hostování, aby byl připraven na play off. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsme náš postoj později přehodnotili," uvedl s tím, že se vedení rozhodlo už nyní omladit kádr.

Zohorna měl v Pardubicích smlouvu do konce sezony. "Jeho kroky by následně vedly mimo Pardubice. I proto si obrovsky vážíme toho, že Zohy s výměnou souhlasil. Je to velký hráč a srdcař," prohlásil Sýkora.

Zohorna si poprvé zahraje v dresu Českých Budějovic v neděli proti mistrovskému Třinci. "Rozhodně jsme se nechtěli spokojit s průměrným hráčem, stáli jsme jedině o někoho, kdo má potenciál Motoru okamžitě pomoct. A takovým hráčem Tomáš Zohorna rozhodně může být," řekl k výměně sportovní manažer Motoru Jiří Novotný. "Je to ohromně zkušený hráč a lídr, umí být pro soupeře velmi nepříjemný. A přesně takový typ útočníka nám možná trochu chyběl. Proto věřím, že nám pomůže zejména ve chvíli, kdy se nám nedaří přesně podle našich představ," uvedl manažer předposledního týmu tabulky.

Kondelík se vrátil do Českých Budějovic před rokem poté, co rozvázal v NHL smlouvu s Nashvillem. V 41 zápasech základní části minulého ročníku extraligy nasbíral 11 gólů a 26 asistencí a pomohl týmu do čtvrtfinále play off, v němž Motor vypadl v sedmi zápasech s Třincem. V kádru Dynama se sejde s dalšími mistry světa z Prahy Romanem Červenkou, Lukášem Sedlákem a Liborem Hájkem.