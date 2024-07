Problém Francie? Mbappé. Když není stoprocentní, nemá hrát, rýpla si legenda

Získal s Francií titul mistra světa i Evropy. Když ale viděl výkony národního týmu na šampionátu v Německu, začal si přát, aby do finále postoupilo Španělsko a Nizozemsko. Někdejší hvězdný obránce Frank Leboeuf se kritikou krajanů nepáral a opřel se i do hvězdného Kyliana Mbappého.

Francie nezačala celý šampionát zrovna idylicky. Hlavní hvězda a ofenzivní opora Kylian Mbappé si v úvodní bitvě proti Rakousku zlomil nos. Od té doby hrál s obličejovou maskou, kterou sundal až na semifinále proti Španělsku.

Stejně to ale štěstí jemu ani jeho parťákům nepřineslo. Sice to byl právě on, kdo centrem na zadní tyči našel Kolo Muaniho a ten zblízka hlavou vstřelil první francouzský gól ze hry na turnaji.

Jenže nebyl jen první, byl i jediný. Čerstvě křídelník Realu Madrid ze hry žádnou trefou nepřispěl, což namíchlo i některé někdejší legendy francouzského fotbalu.

Kupříkladu bývalého obránce Franka Leboeufa. "Problém Francie byl bezpochyby Mbappé. Pokud nemůžete hrát na 100 procent, ale jen na půl plynu, tak nesloužíte dobře Francii ani sobě, protože se na vás tak akorát valí kritika," prohlásil Leboeuf pro getfootballnewsfrance.com.

Podle někdejší opory Chelsea měl trenér Didier Deschamps vsadit na mládí podobně jako Španělé a raději nasazovat Bradleyho Barcolu z PSG. Ten přitom do zápasů ve vyřazovací fázi naskakoval jen na poslední minuty z lavičky.

"Jsem toho názoru, že i náhradníci umí odvést dobře svou práci, jen je musíte použít," dodal Leboeuf.

Poté, co sledoval celé Euro, tak si nepřeje nic jiného, než aby na Euru "zvítězil fotbal", na který se až do finále půjde koukat.

"Samozřejmě, že jsem Francouz, ale v posledních dnech si nepřeju nic jiného, než aby bylo finále Španělsko - Nizozemsko," uvedl.

Podle něho hra Anglie v mnohém připomíná Francouze. "Bože, jsou tak nudní, to je až neuvěřitelné. Je mi strašně líto Garetha Southgatea. Má takovou plejádu hráčů a nedokáže najít jejich společnou alchymii, díky které by spolu byli schopni hrát pořádný fotbal," kroutí hlavou Leboeuf.

Jestli se mu splní sen o španělsko-nizozemském finále se ukáže už ve středu večer. Bitva Anglie - Nizozemsko začíná ve 21:00.