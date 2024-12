Příznivý los pro fotbalisty. Nejtěžší protivník vzejde z dvojice Francie, Chorvatsko

Čeští fotbalisté se v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2026 utkají v pětičlenné skupině L s Černou Horou, Faerskými ostrovy, Gibraltarem a poraženým týmem z březnového čtvrtfinále Ligy národů mezi Francií a Chorvatskem. Rozhodl o tom dnešní los v sídle FIFA v Curychu.

Oba dva celky z prvního koše Francie a Chorvatsko jsou medailisté z posledních dvou světových šampionátů.

Evropská část kvalifikace začne na konci března a boje ve skupinách vyvrcholí v listopadu příštího roku. Zúčastní se 54 zemí, kvůli válce na Ukrajině je nadále vyřazeno Rusko. Los rozdělil týmy do šesti pětičlenných a stejného počtu čtyřčlenných skupin, soupeři se tradičně utkají systémem každý s každým doma a venku.

Po rozšíření mistrovství světa na 48 účastníků vyšle Evropa na závěrečný turnaj 16 místo stávajících 13 zemí. Na šampionát, který budou hostit Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, přímo postoupí 12 vítězů skupin. Celky na druhých místech bude čekat play off. To si zahrají také čtyři nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci.

Českému mužstvu listopadový triumf ve skupině B1 velmi pravděpodobně vynese prakticky jistou účast nejméně v baráži. V pořadí vítězů Ligy národů jsou sice svěřenci trenéra Ivana Haška až osmí, ale před nimi vedle Norska a Walesu figurují giganti Španělsko, Německo, Portugalsko, Francie a Anglie, kteří nejspíš v kvalifikaci skončí do druhého místa. Český celek od rozdělení federace dosud hrál na mistrovství světa jen v roce 2006.

"Skupinu beru hodně pozitivně. Je tam i hodně týmů, které jsem si přál. Věřím, že tohle je to mistrovství, na které se dostaneme," řekl ve videu pro média český kapitán Tomáš Souček. "Je to sportovně velmi náročná skupina, ale los mohl být i horší. Na naší ambici udělat vše pro postup po 20 letech na mistrovství světa se rozhodně nic nemění," uvedl předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek.

Los kvalifikace byl výrazně propojen s Ligou národů, která má v březnu na programu vyřazovací část a také play off o postupy mezi jednotlivými divizemi. Hned v osmi z 12 skupin tak z prvního koše zatím není znám přesný tým, ale pouze dvojice možných soupeřů. Vítězové čtvrtfinále Ligy národů museli být zařazeni do jedné ze šesti čtyřčlenných kvalifikačních skupin.

Český tým již Ligu národů hrát nebude a bylo tak pravděpodobné, že se dostane do pětičlenné skupiny. Před losem figuroval v druhém z pěti výkonnostních košů a měl jistotu, že se vyhne 11 zemím včetně bývalého federálního partnera Slovenska.

Haškovi svěřenci byli z druhého koše vytaženi až jako poslední a připadl jim jeden z poražených celků z březnového dvojzápasu Ligy národů. Francouzi na předchozím mistrovství světa skončili druzí po prohře s Argentinou až na penalty, v roce 2018 vybojovali své druhé zlato. Ve finále tehdy porazili Chorvatsko, které předloni získalo bronz.

S Černou Horou se dosud český tým utkal pětkrát a pokaždé zvítězil. Dvakrát ji porazil v evropské kvalifikaci v roce 2019 a v play off o osm let dříve. V posledním vzájemném duelu vloni v Podgorici v přípravě vyhrál vysoko 4:1.

I s Faeřany má zatím národní celek v devíti utkáních stoprocentní bilanci, dokonce ani jednou neinkasoval. Vloni v kvalifikaci ME v Plzni ale vyhrál 1:0 až gólem v 76. minutě z penalty. Na třetí nejhorší evropský tým žebříčku FIFA Gibraltar dosud česká reprezentace nenarazila.

S Francií se národní mužstvo naposledy utkalo v únoru 2003 v St. Denis, kde nad domácím favoritem v přípravě nečekaně zvítězilo 2:0. S Chorvaty český tým remizoval v roce 2021 na Euru 1:1, nerozhodně (2:2) skončil vzájemný souboj na kontinentálním šampionátu i o pět let dříve.

"Po těch procedurálních věcech bylo těžké tipovat, tipovačku mohl vyhrát tak absolvent matfyzu. Z prvního koše si ani nejde vybírat. Čekali jsme silného soupeře a to budeme mít, ať už to bude Chorvatsko, nebo Francie. Co se týče Černé Hory, pamatuji si legendární baráž o Euro 2012, kterou rozhodl Petr Jiráček. Budeme na to chtít navázat, v našich silách je je porazit," uvedl asistent trenéra Jaroslav Köstl.

"Na Faerských ostrovech se bude hrát na umělé trávě, ale není to nic, s čím bychom si neměli poradit. Před utkáním samozřejmě uděláme speciální tréninky na umělém povrchu. Je to tým, který bychom měli porazit. Povinnost zvítězit velí i proti Gibraltaru," dodal kolega hlavního trenéra Haška, který v Curychu scházel na losu kvůli zdravotním důvodům.

Los evropské části kvalifikace mistrovství světa ve fotbale 2026:

Skupina A: vítěz Německo - Itálie, Slovensko, Severní Irsko, Lucembursko.

Skupina B: Švýcarsko, Švédsko, Slovinsko, Kosovo.

Skupina C: poražený Portugalsko - Dánsko, Řecko, Skotsko, Bělorusko.

Skupina D: vítěz Francie - Chorvatsko, Ukrajina, Island, Ázerbájdžán.

Skupina E: vítěz Španělsko - Nizozemsko, Turecko, Gruzie, Bulharsko.

Skupina F: vítěz Portugalsko - Dánsko, Maďarsko, Irsko, Arménie.

Skupina G: poražený Španělsko - Nizozemsko, Polsko, Finsko, Litva, Malta.

Skupina H: Rakousko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Kypr, San Marino.

Skupina I: poražený Německo - Itálie, Norsko, Izrael, Estonsko, Moldavsko.

Skupina J: Belgie, Wales, Severní Makedonie, Kazachstán, Lichtenštejnsko.

Skupina K: Anglie, Srbsko, Albánie, Lotyšsko, Andorra.

Skupina L: poražený Francie - Chorvatsko, Česko, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar.