Rozhodčí po letech přiznal, že Messimu nabídl na hřišti obchod. Hvězda ho přijala

Bývalý fotbalový rozhodčí Carlos Chandía přiznal, že na mistrovství Jižní Ameriky schválně odpustil argentinské hvězdě Lionelu Messimu žlutou kartu, která by ho připravila o finále, aby získal jeho dres. "Obchod" sudímu skutečně vyšel.

Argentina vedla v semifinále Copy América v roce 2007 nad Mexikem 3:0, když Messi zahrál úmyslně rukou a měl vidět jasnou žlutou kartu.

Slavný útočník nastupoval do utkání pod hrozbou, že pokud bude napomínán, přijde o finále.

A arbitr Chandía mu ji zdánlivě nepochopitelně za zřejmý prohřešek neudělil.

"Řekl jsem mu: Tohle by měla být žlutá, ale bude tě to stát dres," prozradil chilský sudí stanici ESPN, co tehdy Messimu nabídl.

"Stalo se to na půlce hřiště, nebylo to v žádné gólové šanci Mexika nebo tak něco. Do konce zbývalo dvě a půl minuty a skóre bylo 3:0," omlouval Chandía své počínání. "Kdybych mu tu žlutou dal, přišel by o finále Copy América," doplnil.

A po zápase se vytouženého dresu dočkal. "Přinesl mi ho do šatny. Ve skutečnosti mi chtěl dres dát hned na hřišti, tak jsem mu říkal: Ne, ne, ne, přines mi ho pak do šatny," líčil nyní devětapadesátiletý Chandía.

Předávání trikotu na hřišti by skutečně vypadalo podezřele, nicméně chilský rozhodčí na nesportovní transakci nejspíš přece jen doplatil.

Chandía totiž nejspíš mohl vést i závěrečný boj o trofej. "Pravda je taková, že kvůli tomu, že jsem mu nedal tu žlutou, se Brazilci postarali o to, abych nepískal finále Copy América," tvrdil Chilan, že se druhému účastníkovi finále vůbec nelíbilo, že jejich soupeř nepřišel o klíčového hráče.

Argentině nakonec nebyla ani účast její největší hvězdy nic platná, arcirivalovi podlehla jasně 0:3 a s pohárem juchali "Kanárci".

A z Messiho dresu se dodnes těší Chandíův syn.

