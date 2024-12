Bláznivý příběh roku: Plíšková vzala soukromé letadlo. Chtějí nás zabít, zuřila Ruska

Sezona 2024 nabídla nespočet příběhů, jeden týkající se českého tenisu se ale přece jen vymykal. Na svědomí jej měla Karolína Plíšková, která navzdory další nepříliš povedené sezoně nadchla v únoru svět impozantní sérií výher, navíc proloženou nevídaně vypjatým přesunem z Rumunska do Kataru.

Bývalá světová jednička Karolína Plíšková loni pokračovala v ústupu z absolutní světové špičky, vždyť se po propadáku na Australian Open sesunula až do osmé desítky pořadí WTA.

Zakrátko, hned v únoru, ale předvedla jízdu, která brala dech.

Celkem dokázala zapsat jedenáct vítězství v řadě, což byla nakonec pátá nejdelší šňůra celého ročníku. Delší dokázaly zkompletovat pouze Iga Šwiateková, Aryna Sabalenková, Čeng Čchin-wen a Danielle Collinsová.

Plíšková sérii nasbírala díky titulu v rumunské Kluži a navazujícímu senzačnímu semifinále v Dauhá. Uspěla navzdory hektickému přesunu po skandálním chaosu v programu turnajů WTA.

Podnik v Dauhá začínal už v neděli, kdy některé tenistky hrály své finálové zápasy na předchozích podnicích.

Necitlivě sestavený program nejzásadněji poznamenal Rusku Darju Kasatkinovou a právě Plíškovou. Té se v neděli povedlo v rumunské Kluži získat první turnajový titul od ledna 2020, místo oslav ale musela spustit akci "kulový blesk".

Soukromým letadlem se přesunula do Istanbulu, aby na poslední chvíli stihla linkový let do Dauhá.

První kolo na prestižním podniku jí totiž pořadatelé naplánovali už na pondělí, jen 23 hodin po poslední výměně v Rumunsku. S jinými míči a v jiných podmínkách, z haly na venkovní kurty.

"Bylo to docela šílené. Zisk titulu jsem si vůbec neužila. Musela jsem si vzít soukromé letadlo z Kluže do Istanbulu, tam jsem na letišti běžela, abych stihla let do Dauhá. Popravdě to bylo to nejtěžší na celém týdnu v Rumunsku, běžet a stihnout to letadlo," pobavila Plíšková v rozhovoru pro Sky Sports.

"Trochu jsem pak spala v letadle, ale dorazila jsem v pondělí v osm ráno, vyspala jsem se asi tři hodiny a šla jsem hrát," smála se zkušená Češka.

Co následovalo, nikdo nečekal a tenisová média nešetřila slovy jako "neuvěřitelné" či "absurdní".

Plíšková řádila i v Dauhá a nakonec vyhrála osm zápasů v osmi dnech, na místech od sebe vzdálených 3500 kilometrů. Do semifinále proti Ize Šwiatekové už ale kvůli vyčerpání nastoupit nemohla. Vítěznou sérii tedy porážkou nepřerušila a další dvě výhry do sbírky přidala na dalším podniku v Dubaji.

O necitlivém plánování se pak dlouze diskutovalo. Ruska Darja Kasatkinová měla hlavní slovo, z Dauhá totiž odjížděla vzteky bez sebe.

V sobotu hrála v Abú Dhabí tříhodinové semifinále, v neděli tam prohrála finále s Jelenou Rybakinovou a v pondělí už se musela k zápasu hlásit v katarské metropoli.

"Abych byla upřímná, tohle je příšerné plánování. Nechápu, jak je to možné. Jsme jen lidé a chceme dělat svou práci. Nebrečím, jen říkám fakta. Tohle je nemožné a musí se to změnit," pustila se Kasatkinová do pořadatelů.

"Ještě nemáme takovou technologii, která mě dostane do Dauhá lusknutím prstů za pět sekund. Chtěla bych se zeptat WTA a turnajů, jestli nás chtějí zabít nebo touží po tom, abychom byly často zraněné," uvedla tehdejší světová třináctka, která pak v Dauhá padla hned v prvním kole.