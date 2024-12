Ženský tenis si chrání Čínu. Vyhlásil nulovou toleranci, hráčkám zakazuje vtipy

Tenisová organizace WTA před nadcházející sezonou dopisem varovala hráčky před sdílením urážlivého obsahu vůči “jiným kulturám”. Konkrétně má jít zejména o Čínu a Saúdskou Arábii, tedy země, které pro světový tenis znamenají stále kardinálnější podíl na financování a zisku.

"Nevkusný obsah jakéhokoli druhu související s kulturou, historií nebo urážlivými stereotypy konkrétní populace nebo země není v souladu s hodnotami, které WTA zastupuje. A nebude tolerován," napsala v dopise CEO ženské tenisové organizace Portia Archerová.

Netradiční výzva přišla zejména jako reakce na dvě podzimní kauzy, kdy se hned dvě známé hráčky během asijské části sezony "dopustily" vtipů, jejichž terčem byla Čína nebo její obyvatelé.

Smršť se v říjnu po turnaji v Pekingu strhla kolem příspěvku Pauly Badosaové.

Španělská hvězda po postupu do semifinále čínské "tisícovky" sdílela fotografii z restaurace, kterou na Instagramu zveřejnil její trenér. Tenistka si na ní hůlkami roztahovala koutky očí, jako by tím imitovala vzhled Asiatů. Badosaové příliš nepomohla ani následná omluva.

"Je mi to opravdu líto. Netušila jsem, že by to někdo mohl takto interpretovat. Miluju Asii, mám tu hodně přátel a jsou to mí oblíbení lidé. Ti nejlaskavější," uvedla.

Nedlouho poté si zadělala na problém i Polka Magda Linetteová.

Během přesunu z Pekingu na turnaj ve Wu-chanu přidala na sítě fotku s popiskem: "Virová databáze byla aktualizována."

Narážela tím samozřejmě na původ covidu-19, právě Wu-chan byl městem, který je spojený se vznikem globální pandemie.

Polka se pak chtěla po jednom ze zápasů omluvit, čínská moderátorka rozhovoru jí to ale nedovolila a chtěla po ní, aby se vyjadřovala pouze k samotnému duelu.

"Nejen, že tyto škodlivé akce vytvářejí negativní obraz, ale mají také dopad na ženský profesionální tenis jako takový. Má to negativní dopady na tvrdě pracující tým a zaměstnance, kteří organizují turnaje WTA," stálo dále v dopise od Archerové.

Tenistkám dále zdůraznila, že je různé země hostí se značnými náklady a úsilím. "Je proto nanejvýš důležité, abychom respektovali místní kulturu regionů, ve kterých soutěžíme, díky čemuž je naše celosvětová tour úspěšná."

Že jde především o Čínu a také o Saúdskou Arábii, vyplynulo z kontextu. Právě tyto země totiž tvoří stále vyšší podíl na financování ženského světového tenisu.

Turnajů v obou zemích přibývá navzdory kritice. V případě Saúdské Arábie jde především o témata takzvaného "sportswashingu", nedodržování lidských práv a nerovnosti mezi pohlavími.

"Často hrajeme v prostředích a zemích, které mají jiné zvyky, jiné kultury a v některých případech i jiné hodnotové systémy, než jaké mohu mít já osobně nebo které by mohla mít WTA. Tyto hodnoty respektujeme," vyjádřila se ke spolupráci se Saúdy Archerová.

Vztah Číny se světem tenisu zase výrazně narušil covid a následná kauza tenistky Pcheng Šuaj, která na podzim 2021 obvinila někdejšího čínského vicepremiéra ze sexuálního napadení a následně byla delší dobu považována za nezvěstnou.

Prezident WTA Steve Simon tehdy stáhl z čínského území všechny turnaje i za cenu finančních ztrát. Ty ale byly tak obrovské, že se tenis napřesrok do Číny zase pokorně vrátil.

Letos už byla podzimní takzvaná "asijská šňůra" tvořena hned sedmi čínskými turnaji, s celkovou prize money ve výši 15 milionů dolarů.