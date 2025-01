Poslední vzpomínka na Spartu je velmi hořká, přiznal trenér Interu Inzaghi

Trenér fotbalistů Interu Milán Simone Inzaghi si Spartu, s níž se jeho tým utká ve středečním sedmém utkání ligové fáze Ligy mistrů, z hráčské kariéry velmi dobře vybavuje. Má na ni ale smíšené vzpomínky.

Proto doufá, že si na Letné jako kouč "Nerazzurri" spraví náladu. Řekl to na tiskové konferenci. Úřadující české mistry považuje za fyzicky skvěle připravený tým.

Inzaghi, jenž v Laziu nastupoval po boku Pavla Nedvěda, si proti Spartě v elitní soutěži zahrál čtyřikrát. V obou domácích zápasech jí vstřelil po dvou brankách. Na podzim 2003 ale Letenští doma porazili celek z italské metropole 1:0, čímž se na jeho úkor probojovali do osmifinále LM.

"Pamatuju si to velmi dobře. Doma jsem jim dal dvakrát dva góly, tady jsem (v roce 2000) zaznamenal jednu asistenci, nahrál jsem Ravanellimu a vyhráli jsme 1:0. Přihrávky nebyly mou specialitou. Pak jsem tu hrál ještě pod trenérem Mancinim. Na to mám špatné vzpomínky, protože nás Sparta vyřadila. První vzpomínky na Spartu byly krásné, ale ta poslední je velmi hořká. Doufám, že si tu spravím náladu, když se sem vracím jako trenér," uvedl Inzaghi.

Pražany v žádném případě nepodceňuje. "Sparta může hrát různými způsoby. Je to hodnotný tým, který v Lize mistrů odehrál dva skvělé zápasy doma se Salcburkem a ve Stuttgartu. Pak prohrál s Manchesterem City nebo Atlétikem Madrid. Bude to chtít agresivní Inter, který bude rozhodný a agresivní na hřišti a technicky připravený. Setkáváme se s týmem, který má velké pohárové zkušenosti," prohlásil osmačtyřicetiletý Ital.

Zatímco Sparta má ve společné tabulce 36 týmů čtyři body, Inter 13. "Jsme si vědomi důležitosti zítřejšího zápasu. Mám ještě nějaké otazníky v sestavě, s Empoli jsme hráli v neděli. Rozhodnu se zítra ráno. Je to pro nás velmi důležitý zápas proti soupeři, který nehrál od poloviny prosince žádný soutěžní zápas. V přípravě nastoupili proti Malmö a Bodö/Glimt. Fyzicky je to velmi dobře připravený tým, který je na domácím hřišti hodně silný. Hrál jsem proti nim během hráčské kariéry a nikdy to nebyl snadný soupeř," dodal někdejší kouč Lazia.