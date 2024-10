Posledně se drželi pod krkem, teď jsou v reprezentaci. Bořil s Krejčím si podali ruku

Ve vyostřeném derby se do sebe loni pustili a drželi se za dresy pod krkem, teď budou spoluhráči v reprezentaci. Obránce Slavie Jan Bořil prožívá překvapivý návrat do národního dresu, na hřišti se tak potká i s bývalým zadákem Sparty Ladislavem Krejčím. Někdejší potyčce se ale zasmáli.

"Nemám na něj telefonní číslo, takže jsme si nevolali. Ale tady na srazu jsme se potkali, podali si ruku a zasmáli se tomu. V derby je to vždy vyhrocené, co se stalo na hřišti, to tam zůstane. V osobním životě nemáme žádný problém," podotkl Bořil.

V nominaci vedle něj figuruje ještě dalších šest hráčů ze Slavie, mezi nimi i útočník Tomáš Chorý, jenž v létě přestoupil z Plzně.

"Známe se dlouho. Já jsem ho i doporučoval do Slavie, věděl jsem, že je to dobrý kluk. Na hřišti je to taková svině, jestli to tak můžu říct. Má respekt, stopeři se ho bojí. Jsem rád, že je v našem týmu a může pomoci i reprezentaci," řekl Bořil.

"Je pravda, že když jsem byl zraněný, tohle by mě nenapadlo ani v těch nejdivočejších snech. Rok a něco zpátky jsem chtěl ukončovat fotbalovou kariéru a teď sedím tady. Je to prostě něco neuvěřitelného," řekl Bořil, který byl dodatečně nominovaný na pondělní sraz.

"Nevěřil jsem tomu, když mi trenéři zavolali. Hrozně si toho vážím, že tady můžu být. Že po tak dlouhé době a tak těžkém zranění jsem to dokázal. Že jsem se vrátil na takovouhle úroveň. Jsem šťastný," dodal obránce se 27 starty za národní A-mužstvo.

Za reprezentaci naposledy nastoupil v červenci 2021 ve čtvrtfinále mistrovství Evropy, v němž český tým podlehl Dánsku 1:2. Nedlouho poté vypadl ze hry a zpočátku mu hrozilo, že s poškozenou chrupavkou kolenního kloubu bude muset ukončit profesionální kariéru. Pomohla mu ale operace v Německu.

"To ani nejde popsat, co jsem do toho musel vynaložit. Jak od rodiny, tak třeba přes moje tréninky. Jezdil jsem ještě do Německa, kde jsem si přidával. Bylo to hrozně náročné, dlouhé. Všichni víme, jak jsem začínal, jak jsem se k tomu postupně dopracoval," řekl Bořil.

Od začátku tohoto ročníku patří do základní sestavy Slavie a k největším oporám lídra ligové tabulky. "Tahle sezona se mi hrozně daří. Je možné, že jsem v jedné z nejlepších forem v kariéře. Jsem rád, že hraju a že to nese svoje ovoce," konstatoval Bořil.

Nadšený z jeho návratu do reprezentace byl i kouč Slavie Jindřich Trpišovský. "Trenéři se tomu smáli, já tomu nejdřív nevěřil. Pak mi trenér říkal: Musíš jet, to je neuvěřitelné, tvůj příběh pokračuje. My si toho vážíme, ty si toho taky musíš vážit. Odpovídal jsem mu, že si toho opravdu vážím a že samozřejmě pojedu," líčil Bořil.

Vůbec neváhal, zda dodatečnou pozvánku přijme. "Řešili jsme to s trenéry (ve Slavii), doma s rodinou. Zápasů je hodně, únava se kumuluje. Ale všichni mi dali zelenou, vidí, v jaké jsem teď pozici. Cítím se dobře. Samozřejmě jsem unavený, ale to teď každý. Víceméně jsem skoro dva roky skoro nehrál, takže jsem si odpočinul a dnes to nahrazuji. Já chtěl jet za každou cenu," uvedl Bořil.

V nominaci je v 33 letech nejstarším hráčem. "Vše je tady stejné. Jen se vyměnili trenéři a spousta kluků se protočila. Nějaká osa zůstala. Já jsem tu jeden z nejstarších, vůbec jsem to nečekal, že bych mohl ještě reprezentovat. Jsem šťastný, že tady s mladými kluky mohu být a doufám, že budeme vyhrávat. Parta je tady pořád výborná," řekl Bořil.

"Co se týče mé role, to bych nechal na trenérech. Samozřejmě mi trenér volal, říkal mi, co by mohlo nastat, že někteří kluci nemohou hrát nebo jsou pod žlutou kartou. Jsem připravený na všechny varianty," dodal bývalý hráč Mladé Boleslavi.

Příliš nepřemýšlí nad mistrovstvím světa za dva roky, což je hlavní cíl trenéra Haška. Kvalifikace začne v březnu.

"Abych byl upřímný, to ne. Asi by to bylo sci-fi, kdyby se postoupilo na mistrovství světa a já tam jel. To si ani nedokážu představit. Samozřejmě bych byl rád, pokud by se to splnilo, ale nemyslím si, že je to dosažitelné. Na druhou stranu by to bylo krásné, budu doufat," dodal Bořil s úsměvem.