Poruba hlásí útok na extraligu. Kladno v baráži? To by bylo hratelné, věří manažer

Poruba suverénně ovládne základní část první hokejové ligy, tři kola před koncem má náskok 17 bodů. Před několika dny se hráči vrátili na vlastní stadion, který prošel rekonstrukcí za 75 milionů korun a splňuje parametry pro extraligu. V klubu tak věří, že už letos je vše připraveno k útoku na postup.

Generální manažer Pavel Hinner působí v Porubě od roku 2011, kdy se klub po příchodu firmy RT Torax úspěšně reorganizoval. Následně po sedmi letech dokráčel do první ligy.

Od té doby Poruba pomalu spřádá plány na to, aby v extralize jako druhý celek z Ostravy doplnila Vítkovice. Bylo by to únosné? Jak velká je šance přejít po prvoligovém play off přes baráž proti odpočatému Kladnu? Hinner odpovídá v rozhovoru.

Je Poruba připravená na boj o extraligu?

Už před sezonou při pohledu na přípravná utkání jsem říkal, že se mi to mužstvo opravdu líbí. Pokračuje tak i v soutěži, ostatní týmy nás chválí, že hrajeme dobrý hokej. Pokusíme se o postup, veškeré podmínky máme vytvořené. Popereme se o to.

Podle výsledků z posledních let se zdá, že je to pro prvoligový tým skoro nemožný úkol. Minimálně tři série play off a pak baráž proti odpočatému soupeři z extraligy, který má navrch výhodu domácího prostředí.

Zdá se to být skoro neprůchozí. Play off je velmi zrádné, mohou vás tam chytit zranění, záleží vždy na brankářích. Stojíme nohama na zemi, ale uděláme pro postup všechno. Když se to podaří, budeme nesmírně rádi.

Z opačného pólu to vypadá, že Kladno je rozhodně slabší než vloni s Tomášem Plekancem. Souhlasíte?

Nejen Kladno, ale i úroveň dalších týmů na spodku extraligy jako Mladá Boleslav. Na extraligu chodím, úroveň vnímám. A myslím si, že pokud projdeme play off bez závažných zranění, baráž bude letos opravdu hratelná. Vůle hráčů poprat se o to bude velká, bylo by to reálné. Nicméně nejdříve je potřeba zvládnout play off.

Vnímáte druhý Vsetín jako největšího soupeře?

Jsou tam i jiní kandidáti jako Prostějov nebo Zlín. Nevím, jestli zrovna Vsetín letos do extraligy chce, v současnosti nemá podmínky ani na baráž. To máme jen my a Zlín. Možná Litoměřice, tam nevím, jak je to s kapacitou. Vsetín nebo Prostějov by musely hrát domácí zápasy v baráži jinde. Výjimky už letos nejsou.

Vy jste hráli kvůli rekonstrukci vaší haly od začátku sezony v Kravařích. Podle výsledků ale žádný problém, viďte?

Věděli jsme, že nás čekají komplikace, ale dá se říct, že nám to sedlo. Celou sezonu jsme první, postupně jsme navyšovali náskok. Spokojenost je zatím maximální. Byly tam výkyvy, ale ty přijdou vždycky.

RT Torax Arena po rekonstrukci za 75 milionů korun pořádně "prokoukla". Jaký dojem z ní teď máte?

Aréna se opticky hodně změnila, i funkčnost je někde jinde. Splňujeme parametry pro extraligu, celé je to útulnější. Zvýšil se komfort pro diváky, kteří mají všechny sedačky polstrované. Pro hráče je to díky pružným mantinelům a vysokým plexisklům bezpečnější. Ocenili to i fanoušci, hala je opravdu pěkná. Věřím, že diváci budou na play off chodit ve velkém počtu a kluky to nakopne.

Jak je to s kapacitou?

Celková kapacita je 4 200 míst, 2 603 míst je na sezení. V tomto směru splňujeme parametry pro případnou účast v extralize. Jen se tam teď probojovat. (úsměv)

Jaké dopady pro klub mělo, že se návrat do haly zpozdil? Mluvilo se o listopadu, A-tým se nakonec vrátil k prvnímu zápasu až v únoru.

Dělala se nová strojovna, termíny se posouvaly. Velké komplikace vznikly hlavně u mládeže. Do Kravař jsme museli dopravovat autobusy s našimi žáky, dorostenci a juniory. To se pořádně prodražilo. Navíc jednotlivé třídy trénovaly pospolu, neměly každý den led jako doma. Bylo to složité, někteří rodiče to nechtěli snášet a raději dali děti do jiného klubu. Mrzí mě to, ale počítal jsem s tím.

Pojďme ještě hypoteticky k postupu do extraligy. Jaké by bylo mít v Ostravě dva celky v nejvyšší soutěži?

Pro fanoušky by to bylo zajímavé. Derby by byla vyprodaná určitě v obou arénách, bylo by to pikantní. Záleží, jak by se vyřešila otázka financování, jak by se k tomu postavilo město. Ekonomická stránka by mohla přinést potíže, i když věřím, že my bychom to nějakým způsobem zvládli.

Dnes s Vítkovicemi spolupracujete, půjčujete si hráče. V extralize byste ale byli rivalové.

Jasně, teď nějaká spolupráce funguje, ale to by skončilo. Vítkovice nám sem dávají na rozehrání mladé kluky, jako jsou Vojtěch Lednický, Matěj Prčík nebo Matěj Přibyl. My jim půjčujeme hráče, když mají marodku. To byli třeba Daniel Dolejš, Tomáš Šoustal nebo Aaron Berisha.

Jak výrazně byste po postupu museli váš kádr posílit?

Už jsem o tom přemýšlel a viděl jsem asi dvě pozice v obraně, tři čtyři pozice v útoku. Nějaká obměna by určitě musela přijít, ale máme v týmu hokejisty, kteří v extralize naskakovali a byli schopni ji hrát. Rozhodně bychom museli jako posily přivést rozdílové hráče.