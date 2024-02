Poprvé v desítce. Ledecká si osmým místem v super-G vylepšila maximum v sezoně SP

Lyžařka Ester Ledecká obsadila v superobřím slalomu v Crans Montaně osmé místo a poprvé v této sezoně Světového poháru se probojovala do první desítky. Super-G poprvé v kariéře vyhrála Stephanie Venierová, česká olympijská šampionka v této disciplíně z Pchjongčchangu 2018 na Rakušanku ztratila 64 setin.

Na dalších místech na stupních vítězů se seřadily dvě nejrychlejší ženy sobotního sjezdu. Druhé místo si zopakovala Italka Federica Brignoneová, která s Venierovou prohrála o pouhé čtyři setiny sekundy. Vítězka sjezdu Marta Bassinová na třetím místě zaostala o 15 setin.

Trojnásobná olympijská šampionka Ledecká se startovním číslem 20 začala pomaleji, postupně ale na trati zrychlovala. Třetí sektor zajela nejlépe ze všech a propracovala se na osmou příčku. Dosud bylo jejím maximem v sezoně 11. místo v super-G z Altenmarktu-Zauchensee v polovině ledna.

Ledecká se ve švýcarském zimním středisku vrátila k závodění po nemoci, v seriálu chyběla od 27. ledna, kdy nedokončila sjezd v Cortině d'Ampezzo. A její výkony po pauze měly vzestupnou tendenci. V pátečním sjezdu obsadila 17. místo, v sobotu si 14. příčkou vylepšila sezonní maximum v nejrychlejší disciplíně a dnes se poprvé od března 2022 dostala do první desítky. Tehdy byla sedmá ve sjezdu ve finále SP v Courchevelu, minulou sezonu po zranění klíční kosti zmeškala.

SP v sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko):

Ženy - superobří slalom: 1. Venierová (Rak.) 1:16,52, 2. Brignoneová -0,04, 3. Bassinová (obě It.) -0,15, 4. Miradoliová (Fr.) -0,28, 5. Hütterová (Rak.) -0,45, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,46, …8. Ledecká -0,64. Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 6 z 10 závodů): 1. Gutová-Behramiová 360, 2. Hütterová 355, 3. Brignoneová 326, 4. Venierová 266, 5. Goggiaová (It.) 237, 6. Lieová (Nor.) 227, …20. Ledecká 77. Průběžné pořadí SP (po 31 z 41 závodů): 1. Gutová-Behramiová 1414, 2. Shiffrinová (USA) 1209, 3. Brignoneová 1128, 4. Vlhová (SR) 802, 5. Goggiaová 792, 6. Hectorová (Švéd.) 780, …47. Ledecká 140, 69. Dubovská 73, 115. Jelínková (obě ČR) 9.