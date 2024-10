"Ostuda je slabé slovo." Češi by nám měli závidět, ale je to naopak, píší v Polsku

Přestože minulý týden nepatřil pro české kluby v evropských fotbalových pohárech k těm nejvydařenějším a Poláci zapsali dvě výhry, dlouhodobě jejich koeficient na ten český vůbec nestačí. Srovnání obou národních lig je v tomto ohledu až zarážející.

"Sousedé se Polákům vysmívají. Ostuda je slabé slovo." Takovým titulkem opatřil svůj text Michal Kiedrowski z webových stránek sport.pl a pustil se do porovnání české Chance Ligy a polské Ekstraklasy.

"Češi by měli Polákům - alespoň teoreticky a minimálně ve světě fotbalu - všechno závidět. Ekstraklasa je bohatší liga, má modernější stadiony, kam chodí více diváků, má lepší televizní smlouvu," začal Kiedrowski.

Jenže… "Jsme to my, kdo se závistivě dívá na Čechy, kteří jsou v žebříčku UEFA mnohem výše. Do kvalifikace o Ligu mistrů vysílají dvě mužstva, pravidelně hrají Evropskou ligu. Polské výdělky v pohárech jsou ve srovnání s nimi ostudné," pokračoval.

Češi zažívají v posledních dvou pohárových sezonách doslova zlaté časy. V živém pořadí s koeficienty poskočili na devátou příčku, ligový šampion z aktuálního ročníku projde přímo do hlavní fáze Ligy mistrů.

Sparta zatím velmi úspěšně Ligu mistrů hraje, v Evropské lize budou o postup do play off bojovat Slavia a Plzeň, v Konferenční lize působí Mladá Boleslav.

Jak si vedou Poláci? V žebříčku jim patří osmnácté místo, od Čechů je dělí takřka čtrnáctibodová propast. Letošní evropskou sezonu začínali se čtyřmi týmy, nyní mají ve hře už jen mistrovskou Jagiellonii Bialystok a Legii Varšava - oba v nejslabší Konferenční lize.

Polské kluby dlouhodobě nezvládají kombinovat ligové zápasy s těmi evropskými. Do pohárů potom postupují stále nové týmy a vlastní koeficient budují od nuly.

"Polský klub si postupem do pohárů vlastně zadělá na problémy. Často (22krát ze 40 startů za posledních deset let) se mu na úspěch nepodaří navázat a trenér je v 37,5 procentech případů už na podzim vyhozen," spočítal Kiedrowski.

"Dokonce byly případy, kdy kluby z nejvyšší polské soutěže sestoupily ve stejné sezoně, kdy hrály v Evropě," vypíchl příklady Bydhoště (2014/15) a Lechie Gdaňsk (2022/23).

Pro budování koeficientu je zkrátka mnohem výhodnější mít zavedenou ligovou špičku, jako má Česko. Za posledních 12 ročníků má Plzeň pět titulů, slávisté čtyři a sparťané tři.

Kdežto Poláci poznali jen za posledních šest sezon hned pět rozdílných šampionů: Gliwice, Legii Varšava, Lech Poznaň, Raków Čenstochová a Jagiellonii Bialystok.

"V tomto ohledu máme v Polsku unikátní ligu. Taková rozmanitost není v Evropě nikde jinde, od Portugalska až po Kazachstán," zmínil Kiedrowski.

Jenže na druhou stranu už osm let Poláci čekají na svého zástupce v hlavní fázi Ligy mistrů.

Chvíle radosti si polští fanoušci užili alespoň minulý týden ve čtvrtek v Konferenční lize.

Bialystok s Michalem Sáčkem vstoupil do hlavní fáze soutěže šokujícím vítězstvím 2:1 v Kodani. A uspěla i varšavská Legie s Tomášem Pekhartem, rovněž překvapivě doma složila 1:0 španělský Betis.

Výsledky obou v domácí Ekstraklase ovšem potvrzují zmíněné pravidlo z posledních let o nesmírné vyrovnanosti ligy. Po 11 kolech je Bialystok na čtvrtém místě a Legie dokonce až šestá.

