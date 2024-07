Plzeň se ve 3. předkole Evropské ligy utká s ukrajinským Kryvbasem

Fotbalisté Plzně vstoupí ve 3. předkole do kvalifikace Evropské ligy soubojem s ukrajinským Kryvbasem Kryvyj Rih, který v zimě v přípravě hladce porazili 3:0.

Západočeši začnou dvojzápas 8. srpna venku, vzhledem k válečnému konfliktu Ukrajiny s Ruskem se ale bude hrát na neutrální půdě v některé z okolních zemí. K odvetě Viktoria nastoupí o týden později doma.

Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy potřebují Západočeši zdolat dva soupeře.

V případě vyřazení ve 3. předkole by přešli do závěrečného 4. předkola Konferenční ligy, v níž v uplynulé sezoně postoupili až do čtvrtfinále.

UEFA dopoledne před losem tradičně rozdělila týmy do skupin a také Plzni zúžila výběr potenciálních soupeřů.

Západočeši, kteří figurovali mezi nasazenými, měli na výběr ze čtyř variant. Mohli si například zopakovat březnové souboje se Servette Ženeva, přes který až v penaltovém rozstřelu přešli v osmifinále Konferenční ligy.

Los nakonec svěřencům trenéra Miroslava Koubka přisoudil papírově zřejmě nejvýhodnější variantu.

Kryvbas totiž kvůli válečnému konfliktu Ukrajiny s Ruskem ztrácí výhodu domácího prostředí.

V uplynulé sezoně domácí soutěže skončil na třetím místě se ztrátou 14 bodů na vítězný Šachtar Doněck a vyrovnal tím své maximum. Přitom teprve v ročníku 2021/22 postoupil do nejvyšší soutěže.

Plzeňští se s Kryvbasem utkali letos v lednu v zimní přípravě na soustředění ve Španělsku. Ukrajinského soupeře tehdy porazili s přehledem 3:0 po dvou brankách Tomáše Chorého, který v létě přestoupil do Slavie Praha, a jednom gólu Robina Hranáče.

Kryvbas dosud v soutěžích UEFA na české soupeře nenarazil, neboť je pohárově nezkušeným mužstvem. Pouze na přelomu tisíciletí si zahrál šest zápasů tehdejšího Poháru UEFA, předchůdce Evropské ligy.

Na rozdíl od Plzně zatím Kryvbas nezasáhl do soutěžní sezony, daří se mu však v letní přípravě, v níž v šesti utkáních neprohrál. Porazil mimo jiné Dinamo Záhřeb.