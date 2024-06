Plavkyně Horská ovládla evropský šampionát, vybojovala si start v Paříži

Plavkyně Kristýna Horská se stala mistryní Evropy na 200 metrů prsa. Po titulech kraulařky Barbory Seemanové na stovce a dvoustovce se postarala o třetí zlato a celkově pátou medaili pro českou výpravu na šampionátu v Bělehradě.

Šestadvacetiletá Horská se loni na ME v krátkém bazénu v Otopeni poprvé v kariéře radovala z medaile, když získala na prsařské dvoustovce bronz.

V Bělehradě ve finále potvrdila nejlepší časy z rozplavby a semifinále a porazila stříbrnou Dánku Claru Rybakovou-Andersenovou o 1,60 sekundy.

"Cítila jsem už na obrátkách, že jsem trošku před soupeřkami. To mi dávalo větší sebedůvěru víc do toho kopnout a začít jim ujíždět. Očividně jsem dobře rozložila síly a opravdu jsem nevyhnila. Vyšlo mi všechno tak, jak mělo. Obrátky mi vyšly, krásně mi to klouzalo. Za mě to byl nejlepší závod v životě," libovala si novopečená šampionka v rozhovoru pro televizní stanici Nova Sport 1.

Navíc se na poslední chvíli dostala na hry v Paříži, požadovaný čas pokořila o 31 setin sekundy. Přidala se k dosavadním olympionikům v plavání Seemanové, Miroslavu Knedlovi a Danielu Gracíkovi. A o to jí šlo v Bělehradě především.

"Jsem strašně spokojená. Hlavní můj cíl byl zaplavat limit na olympiádu a k tomu to zlato, to je opravdu jenom bonus," řekla Horská.

Trojice českých plavců si zajistila účast v sobotním finálovém programu. Vicemistryně Evropy z kraulařské stovky Barbora Janíčková postoupila třetím časem do finále sprinterské padesátky volný způsob. Osobní rekord si zlepšila na 24,92 sekundy.

"Za ten čas jsem ráda, konečně se podařilo prolomit hranici 25 vteřin. Na finále se moc těším. Určitě bych chtěla rychlejší čas a uvidíme, na co to bude ve finále stačit," řekla. Další česká zástupkyně v této disciplíně Daryna Nabojčenko byla v semifinále patnáctá a vypadla.

Evropská šampionka ze dvou kraulových disciplín na tomto ME Seemanová se do boje o medaile dostala také v polohovém závodě na 200 metrů, který plave doplňkově. Čas 2:14,14 ji zařadil na sedmé místo.

Ze stejné příčky se kvalifikoval do finále závodu na 200 metrů motýlek Ondřej Gemov výkonem 1:57,13. Sebastian Luňák skončil v semifinále čtrnáctý a k finálové osmičce měl daleko.

Vojtěch Janeček byl v semifinále na 50 metrů prsa diskvalifikovaný. Čas 27,57 sekundy by mu beztak na finále nestačil.