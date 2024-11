Peklo podle Albánců: Zdrogovaný borec nás přivítal střelbou z kalašnikova, říká Levý

Trenér Stanislav Levý věří, že česká fotbalová reprezentace v sobotním utkání Ligy národů v Albánii už bouřlivému prostředí nepodlehne. Šestašedesátiletý kouč v rozhovoru pro ČTK uvedl, že národní tým by se měl poučit z loňské porážky 0:3 v Tiraně. Složité prostředí v Albánii dobře zná, v sezoně 2011/12 dovedl Skënderbeu Korcë k mistrovskému titulu, později působil také v klubu Flamurtari Vlora.

Každý tým se před cestou do Albánie musí nachystat na pekelné prostředí. Ani Češi nejsou výjimkou.

"Může se stát, že na hřiště přiletí i rajče nebo pomeranč, od toho je třeba se oprostit. Já jednou dostal kamenem zabaleným do sněhové koule. Vyhráli jsme venku a po zápase jsem mluvil do televize. Domácí fanoušci to neunesli, trefili mě do brady. Tak jsem pochopil, že je třeba rozhovor ukončit a rychle se ubrat do kabin," usmál se Levý ještě po letech.

Národní tým se v Tiraně představí po roce. V kvalifikaci na letošní Euro nejprve remizoval s Albánií v Praze 1:1, venku pak prohrál 0:3. Raději by navázal na říjnovou výhru 2:0 v Lize národů.

"Chci věřit, že se hráči i trenéři z loňské porážky poučili, byť tehdy ještě mužstvo vedl Jarda Šilhavý. Lépe už vědí, co je v Tiraně čeká. Albánie každopádně bude doma v tradičně bouřlivém prostředí s podporou diváků těžším soupeřem, než byla nedávno v Praze," avizoval mistr československé ligy s Bohemians z historické sezony 1982/83.

V českém týmu je na druhou stranu podle něj spousta hráčů, kteří se s podobnou atmosférou pravidelně setkávají také v evropských pohárech. "Nemělo by je to zaskočit, loni už si to osahali. Navíc nečekám, že by Albánie chystala nějakou drtivou ofenzivu. Myslím, že bude hrát hlavně bezpečně a na jistotu, nic převratného."

Když do Albánie odcházel, dívali se na něj doma jako na dobrodruha. Nikdy však nelitoval. "Fantastická zkušenost, zisk mistrovského titulu. Nedlouho po svém příchodu jsem navíc dostal nabídku vést současně i albánskou reprezentaci. Jenže prezidentovi klubu se souběh funkcí nelíbil, takže to nedopadlo," poukázal Levý, že mohl být jedním z předchůdců slavného Brazilce Sylvinha, který od loňska Albánii vede.

Jednou tam ovšem měl český kouč opravdový strach. "Hráli jsme v Kastrioti a jeden borec vyprázdnil před zápasem na stadionu do vzduchu zásobník z kalašnikova. Pak se zjistilo, že byl zdrogovaný. Trenér brankářů prudce strhl na zem za zídku asistenta Zdeňka Bečku. Zprvu jsem nechápal, proč se perou. Až pak mi při střelbě došlo, že ho chrání," vyprávěl.

Současná Albánie je o hodně dál. "Do fotbalu se investují velké peníze, nejen v hlavním městě Tiraně všechno šlo dopředu. Přesto je cílem hráčů vykopat si lepší angažmá, hlavně v Itálii a Řecku, což jsou pro ně podobnou mentalitou vysněné štace," připomněl pražský rodák.

Jak Albánce poznal, mají velké sny a horkou hlavu. Letos si podruhé v historii zahráli na Euru. V Německu o gól prohráli s Itálií i budoucími šampiony ze Španělska a remizovali s Chorvatskem. "Převládlo zklamání, že ze skupiny nešli dál. Ale viděli to objektivně, dostali nesmírně těžkou skupinu. Svoji výkonnost si drží, ale že by se za rok posouvali, to zase ne. Během podzimu mají problémy s řadou absencí," popsal náladu v zemi.

Sylvinho musí improvizovat i před sobotním zápasem. "Vypadli jim během srazu hned čtyři hráči, hlavně kapitána Djimsitiho a útočníka Manaje budou těžko nahrazovat. Djimsiti z Bergama nehrál ani posledně v Praze," řekl Levý.

Češi dvě kola před koncem vedou tabulku skupiny B1 o bod před Gruzií a právě Albánií. Postup do první ligy mají ve svých rukou, Ligu národů zakončí duelem s Gruzií v Olomouci.

Albánci na závěr přivítají Ukrajinu. "Závěrečné dva zápasy mají sice doma, ale bude pro ně dost náročné je oba vyhrát. Klíčové pro ně bude, v jakém rozpoložení po utkání s námi půjdou do případného duelu o vítězství ve skupině s Ukrajinou. A já si myslím, že bychom tam prohrát nemuseli," odhadl trenér se zkušenostmi z Německa či Polska.

Před rokem byl před vzájemným duelem v Albánii skeptický, což se naplnilo. Teď je optimističtější. "Důležité bylo, že se výsledkově zvládl domácí zápas s Ukrajinou. Ivan Hašek tam vsadil na hráče nikoliv se jménem, ale s aktuální formou, vytvořili tam takový blok. Chci věřit, že se od toho neodkloní a strategie se měnit nebude. Věřím, že máme v Albánii šanci i na tři body, pokud zahrajeme zase tak disciplinovaně. Ale nic jednoduchého to nebude," odhadl Levý.