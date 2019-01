Výsledkově dominujeme, libuje si trenér Bříza. Sledge hokejisté ve Švédsku vládnou

před 3 hodinami

Přípravného turnaje sledge hokejistů v Östersundu se letos navzdory původním předpokladům účastní pouze tři týmy: Švédsko, Japonsko a Česká republika. Družstvo Číny se den před začátkem turnaje z blíže nespecifikovaných důvodů odhlásilo, čímž způsobilo organizátorům nemalé problémy s časovým rozpisem. Dohodlo se tedy, že mužstva se každé s každým utkají dvakrát.

Čechům tento formát turnaje opravdu sedí. V prvním zápase nadělili populárního "bůra" domácím Švédům a ve druhém si poradili s výběrem Japonska v poměru 3:0. V odvetném utkání se Švédy sice domácí ze začátku drželi s českým týmem krok, ovšem svěřenci trenéra Jiřího Břízy díky povedené poslední třetině uštědřili soupeři debakl 6:1.

"Proti Švédsku jsme hráli už druhý zápas a čekal jsem, že se na nás lépe připraví. Tento předpoklad platil asi do poloviny zápasu, pak jsme je hlavně díky fyzičce přehráli," řekl jeden z tahounů českého týmu Michal Geier.

Dále také pochválil spoluhráče ze své formace za výkon v odvetném utkání. "Když budu mluvit za svou lajnu, tak já jsem s výkonem naší pětky spokojen. My už spolu hrajeme dlouho a dokážeme si vyhovět," sdělil jeden z nejproduktivnějších hráčů turnaje.

"Domácím také chyběl jejich rozdílový hráč, ten výsledek by jinak asi nebyl tak jednoznačný. Snažíme se do mužstva zapracovat i nové hráče, proto se do hry dostal i Míra Novotný," doplnil Geier.

Radost z výsledků a průběhu přípravného klání netajil ani trenér národního týmu Jiří Bříza. "S turnajem jsem zatím spokojený, protože výsledkově dominujeme," pochvaloval si.

Ve Švédsku sehrají Češi ještě odvetné utkání s Japonskem.