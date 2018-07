Tři stovky cyklistů objedou během pěti dnů a nocí Česko. Startují extrémní vrchařskou prémií

před 1 hodinou

V úterý 31. července se tři stovky zdravých a handicapovaných cyklistů ve společných týmech vydá na 2 222 km dlouhý cyklistický podnik z Prahy do Prahy napříč všemi kraji Česka. Startovat budou z Hellichovy ulice na Praze 1 od jedenácti dopoledne až třinácté hodiny. Přijít se podívat, podpořit cyklisty a zafandit, bude zážitek. Start je umístěn pod petřínskými sady a týmy budou hned po výstřelu ze startovní pistole zdolávat dva kilometry dlouhý kopec se sklonem až 30 procent. Jde o obrovskou výzvu pro zdravé, ale hlavně handicapované účastníky.

Praha -"Kamarádi mě od vrchařské prémie s tak obrovským převýšením na tak krátkém úseku zrazovali," přiznává ředitel závodu vozíčkář Heřman Volf a dodává. "Řekl jsem, že přes to nejede vlak. Ano, je to extrém, ale extrémy jsou od toho, abychom je pokořili. Je to důležité, hlavně pro nás handicapované. Posouvat vlastní limity. Toho, kdo kopec nedokáže vyjet, podpoří týmoví kolegové, pomůžou, to zakázané není. Ten, kdo se dokáže dostat z Malé strany nahoru na Strahov vlastními silami, bude na tento výkon vzpomínat celý život."

Unikátnost Metrostav handy cyklo maratonu ale tkví také v jeho otevřenosti. Osmičlenné nebo čtyřčlenné týmy tvoří pestrá paleta lidí. Profíci, hobíci, muži i ženy, dvacetiletí kluci i šedesátiletí veteráni, ale hlavně - lidé zcela zdraví spolu s lidmi s handicapem. Tento maraton jezdí i nevidomí cyklisté, vozíčkáři, amputáři, lidé po mozkové obrně. Lidé s těžkým postižením tu stojí po boku zdravých. A aby se dostali do cíle, musí spolupracovat. Je třeba naučit se komunikovat, zbourat bariéry, umět pomoci a umět si o pomoc říct.

2 222 kilometrů dlouhá trasa Metrostav handy cyklo maratonu protíná všechny kraje republiky. "Dlouhodobě spolupracujeme s hlavním městem Prahou. Dále pak s městskou částí Praha 1, kde se startuje a kde pod záštitou starosty Lomeckého organizujeme také cíl přímo na Kampě," říká ředitel projektu, Heřman Volf. Trasa protíná nejvýznamnější odkazy české státnosti u nás v rámci oslav 100 let od založení republiky.

"Chceme být vidět, chceme vzbudit diskusi. Každý z nás by měl mít právo se bavit, sbírat nové zážitky a zkušenosti, mít kamarády, žít naplno, sportovat, pracovat, být prospěšný sobě i společnosti. A sport je skvělý nástroj toto demonstrovat. Ukázat, že to jde," doplňuje Volf, který sám usedl na vozík po nehodě na lyžích před dvanácti lety.

Organizace Cesta za snem Heřmana Volfa pořádá také další projekty jako ČEZ handy kvadriatlon nebo Pražské léto s Českou pojišťovnou. "Děláme všechno, co se dá. Létáme, plaveme, jezdíme auty, střílíme, učíme sebeobranu, pořádáme zážitkové víkendy, cyklojízdy okolo měst a další větší či menší projekty. Přidat se může kdokoli. Neděláme projekty pro osoby s postižením. Děláme projekty pro všechny, kdo se mají chuť bavit a žít naplno bez předsudků a bariér." Přidat se můžete i vy. Na stránkách www.cestazasnem.cz nebo facebooku Cesta za snem.