Hlava 22 v para triatlonu. Situace je alarmující, tvrdí Tománek

Světový pohár, mistrovství světa nebo třeba paralympijské hry. To je jen malý výčet podniků, na kterých by mohl startovat český reprezentant v para triatlonu Jan Tománek. Má to ale háček. Nominační systém v současném para triatlonu je značně omezený. Tak například, aby se Tománek kvalifikoval do Tokia 2020, musí závodit na závodech Světového poháru. Na startovní listinu SP se ale nedostane.

Honzo, jak přesně funguje nominační systém na závody světového poháru? Celková kvóta na závod světového poháru čítá 70 míst. Je ale potřeba si uvědomit, že tento počet se dále rovným dílem dělí mezi muže a ženy. Následně je redukován počtem kategorií, kterých je v současné době šest. Takže zbývá 6 míst na kategorii. Vzhledem k nižšímu počtu startujících zejména v některých ženských kategoriích pak dochází k redistribuci startovních slotů do nejvíce obsazených kategorií. Kolik startovních míst pak zbývá pro vaší kategorii? Obecně lze kalkulovat s počtem 8 míst pro PTWC, tedy kategorii vozíčkářů. Může to být způsobené například tím, že v momentě, kdy startuje více závodníků na vozíků, zkomplikuje se organizace? Netroufám si tvrdit, čím je to způsobeno, ale složitější organizace může být jednoznačně ovlivňujícím faktorem. Co se týká kategorie vozíčkářů, tak je potřeba si uvědomit, že nároky na organizátory jsou podstatně vyšší než u jiných kategorií, protože každému závodníkovi je potřeba zajistit dvě osoby tzv. handlery. Ti mu pomohou do vody a po doplavání i z vody na vozík. Dnešní špička je velmi vyrovnaná a reálně doplavou sportovci pohromadě, a tudíž musí být všem sportovcům současně k dispozici jejich handleři. Značně to zvyšuje personální nároky nehledě na nároky na architekturu přechodové zóny. Problémy se špatnou klasifikací řeší i další sporty - např. paracyklistika. | Foto: Archiv: Jan Tománek Na kolik podniků Světového poháru jste se letos hlásil a na kolika z nich jste potom reálně startoval? Byl jsem přihlášený na sedm závodů, ale zařazen na start list jsem byl pouze na závod Světového poháru ITU Paratriathlon World Cup Magog v Québeku. Má letošní startovní bilance je v závodech Světového poháru velmi tristní. Osobně je to pro mě obrovský paradox. V loňské sezoně jsem se dvakrát umístil na stupních vítězů a průběžně jsem se pohyboval do 15. místa ve světovém žebříčku ITU. Bohužel podle současného modelu mají jistou možnost startu pouze závodníci z první pětky, teoreticky desítky. Ztrácíte díky tomuto nastavení motivaci do závodů? Přiznám se, že současná situace je pro mě velmi znepokojující a demotivační. Jednou věcí je omezený počet startujících, věcí další je nefunkční systém zdravotních klasifikací, který de facto znemožňuje sportovcům s těžším handicapem závodit ve férových podmínkách. U paratriatlonu se závodníci neobejdou bez pomoci dobrovolníků z organizačního týmyu. | Foto: Archiv: Jan Tománek Zmínil jste i problém s kvalifikací. Můžete to více vysvětlit? Pro každé pohlaví je celkem šest kategorií, rozdělených podle typu handicapu. Pro vozíčkáře je určena jedna kategorie (PTWC), která je dále dělena do dvou podkategorií (H1 a H2), v závislosti na handicapu. V kategorií vozíčkářů to v závodě vypadá tak, že nejprve odstartuje podkategorie H1, tedy sportovci s vyšším handicapem, a dále s časovým odstupem startuje podkategorie H2, s nižším handicapem. Takže se na trati potkáte i s méně handicapovanými závodníky? Současný model je značně limitující a nespravedlivý pro sportovce se středním a vyšším spinálním handicapem. Pokud zmíním svůj handicap a poranění míchy v úrovních hrudních obratlů Th7 a 9, což má za následek omezenou stabilitu trupu, je opravdu nespravedlivé být v kategorii se sportovci s funkčním trupem či dokonce dolními končetinami, ale bohužel taková je nynější realita. Co se s tím dá dělat? Můžete to vy, jako sportovec, nějak ovlivnit? Obávám se, že jako jednotlivec to moc ovlivnit nemohu. Teoreticky by byla možná změna, pokud by národní organizace hromadně začaly vznášet podněty ke změně nejen na Mezinárodní triatlonovou unii, ale i k Mezinárodnímu paralympijskému výboru. Jan Tománek při první části triatlonu. | Foto: Archiv: Jan Tománek Jak je to potom s nominací na paralympijské hry? Pro účast na letních paralympijských hrách je start v závodech Světového poháru rozhodující z pohledu mezinárodního rankingu Mezinárodní triatlonové unie, ze kterého se na paralympiádu nominuje prvních devět závodníků. Když se vrátím zpět k omezené kapacitě počtu startujících v závodech Světového poháru, jde o začarovaný kruh, který místo rozvoje sportu vede k jeho devalvaci. A máte možnost si účast na hrách zajistit i jiným způsobem? Například startem na mistrovství světa? Účastníci mistrovství světa, resp. Grand Final získají pouze vyšší počet bodů než v běžném závodě Světového poháru, ale přímo nominovat se nemohou. Jan Tománek | Foto: Archiv: Jan Tománek Už jste zmínil, že vám nakonec vyšel letos jen jeden start ve Světovém poháru. Jaké jiné závody jste tedy absolvoval? Snažil jsem se kalkulovat se všemi sedmi zmiňovanými starty v Světovém poháru. Po zveřejněných start listech jsem vždy relativně narychlo hledal start alternativní a startoval jsem převážně na závodech v sérii 70.3 Ironman nebo Challenge. Podařilo se vám získat nějaké úspěchy? V letošním roce se mi podařilo získat dvě bronzová umístění v závodech mistrovství světa ITU Multisport World Championship Pontevedra v paraduathlonu a paraaquathlonu. Za největší letošní triumf však považuji titul vicemistra světa v 70.3 Ironman World Championship v Nice.