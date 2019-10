Florbalistům Brna nevyšel vstup do ligy, prohráli všechny zápasy. Dál vede SKV Praha

sul

Paraflorbalová liga pokračovala druhým kolem. Tentokrát se týmy přesunuly do Vyškova.

Poprvé do soutěže zasáhly i celky z Ostravy a z Brna. A právě brněnskému klubu Bulldogs se start vůbec nevydařil. Florbalisté z moravské metropole prohráli všechny čtyři zápasy. V čele tabulky zůstává SKV Praha.

Na programu druhého hracího kola bylo celkem deset utkání. Kromě Brna a Ostravy hrály o body do tabulky další čtyři týmy - FBC Štíři České Budějovice, SKH METEOR Plzeň, SKV Praha ComAp Team a Wheel Wolf Sosnowiec. Tentokrát měli pauzu florbalisté Mostu a Tatranu Střešovice.

Nejvíce se ve Vyškově dařilo pražskému SKV. Ze čtyř zápasů tři vyhrálo a upevnilo si první místo v tabulce. Florbalisté si nejprve připsali cennou výhru nad aktuálním mistrem z Českých Budějovic. Štíry porazili 4:2. Potom si poradili i s Ostravou a s Brnem. Hráči z hlavního města nestačili pouze na navrátilce do ligy z Polska. S týmem Wheel Wolf Sosnowiec prohráli 4:5.

"Rozhodlo to, že místo abychom šli do vedení my, protože jsme soupeře tlačili, tak jsme dostali dva hloupé góly. Trošku nás to psychicky nahlodalo a pak už jsme jen tahali za kratší konec a doháněli jsme," popisuje trenér Pražanů Vladimír Mařík.

"Povedlo se nám vyrovnat, ale dostali jsme další gól. Celý zápas jsme z toho byli psychicky trošku níž, než bychom měli být pro vítěznou vlnu," vysvětluje.

Miroslav Večeřa byl vyhlášen nejlepším hráčem 2. kola. | Video: Florbal vozíčkářů

Zároveň Mařík dodává, že právě řešení klíčových momentů je to, na co se musí v sezoně zaměřit. "Musíme zvládat i krizovější situace než jenom vedení o jeden nebo dva góly, především negativní vývoj utkání. Občas nás stojí body to, že nedokážeme hrát v psychické pohodě."

Poláci i díky výhře nad SKV ukázali, že v české lize nechtějí být pouze do počtu. Po roční přestávce se do soutěže letos opět přihlásili a aktuálně jim v žebříčku patří třetí místo. Ve druhém kole zvítězili i nad Bulldogs Brno a nestačili pouze na Ostravu.

Dvanáct bodů má i celek z Českých Budějovic. Trojnásobní mistři republiky do sezony nastoupili se změněnou sestavou, a to se zatím podepisuje i na jejich hře. "Cítíme, že je potřeba kádr trochu omladit. Takže mladí hráči, kteří se dříve tolik nedostávali na hřiště nebo neodehráli tolik času, teď nastupují a je na nich postavená i hra. Takže si to ještě pořád sedá," říká hráč Štírů Jan Herman.

V dřívějších sezonách měli Štíři dlouhou šňůru bez prohraných zápasů. Letos prohráli už dvakrát. Herman začátek sezony přesto hodnotí kladně a už vyhlíží dubnové play off.

"Potřebujeme, aby se ještě o něco zlepšila docházka na tréninky a aby se hráči na nových pozicích sehráli. To hlavní pro nás přijde v dubnu, kdy se bude hrát play off. Díváme se dopředu a tomu jsme i částečně obětovali třeba část letošní sezony."

Tabulka po druhém kole: Tým Zápasy Body 1. SKV Praha ComAp Team 7 17 2. FBC Štíři České Budějovice 6 12 3. Wheel Wolf Sosnowiec 7 12 4. Tatran Střešovice 3 7 5. FBC ABAK Ostrava 3 6 6. Vikings Most 3 3 7. SKH METEOR Plzeň 7 3 8. Bulldogs Brno 4 0

Ve Vyškově se poprvé do ligy zapojily také týmy FBC ABAK Ostrava a Bulldogs Brno. A zatímco celku z Moravskoslezského kraje se dařilo, dvakrát zvítězil a jednou prohrál, Brno prožilo opak. Prohrálo se Sosnowiecem, Českými Budějovicemi, Plzní a s pražským SKV.

"Ukázalo se, že začátek sezony je pro nás vždycky velmi těžký a ještě se dost hledáme. Kvalita hry se projevila na balónku, přihrávkách i na střelbě. Celkově je to docela zklamání," hodnotil výkon týmu pro facebookovou stránku Florbal vozíčkářů hráč Bulldogs Marek Šrůtka.

Další hrací kolo se odehraje 9. - 11. listopadu v Ostravě. Volno budou mít Štíři z Českých Budějovic a SKV Praha ComAp.