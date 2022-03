Na paralympiádu Rusové a Bělorusové mohou jako neutrální sportovci

Ruští a běloruští reprezentanti se navzdory vojenskému útoku svých zemí na Ukrajinu mohou zúčastnit paralympijských her, které v pátek začnou v Pekingu. Startovat však budou jako neutrální sportovci.

Dnes o tom rozhodl Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) s tím, že Rusko s Běloruskem budou vyškrtnuty z medailové tabulky. Do odvolání také zrušil všechny akce včetně světových a evropských šampionátů naplánované do obou zemí.

Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser označil rozhodnutí paralympijského výboru za skandální. "Nedokážu si představit, že v době, kdy ruská armáda stále vraždí nevinné lidi, bude hrát česká reprezentace proti Rusku na jedné z největších sportovních akcí. To je naprosto nepřijatelné," uvedl pro ČTK s odkazem na možnost, že by se čeští para hokejisté mohli v play off utkat s neutrálním výběrem ruských hráčů. "Celou záležitost koordinujeme s Českým paralympijským výborem, který společně s dalšími zeměmi apeluje na vyřazení Rusů z celých her," doplnil.

Krok IPC ostře odsoudila také Velká Británie. "Jsem obrovsky zklamaná. Je to špatné rozhodnutí a vyzývám je, aby ho přehodnotili," citovala agentura Reuters ministryni kultury Nadine Dorriesovou.

IPC současně oznámil, že na letošní rok svolá mimořádnou valnou hromadu, kde se rozhodne o možném vyloučení Ruska a Běloruska. Bude se hlasovat i o tom, zda má být dodržení olympijského příměří podmínkou členství.

Jeho porušení IPC odsoudil, ale uvedl, že sportovce za to z her vyloučit nemohl. "Je zásadní abychom se drželi v mezích pravidel, která jsme nedávno zavedli, abychom zůstali politicky neutrální," citovala agentura SID šéfa výboru Andrewa Parsonse.

"Sáhli jsme k nejpřísnějšímu trestu, který jsme mohli uložit. Po hrách v Pekingu budeme se všemi našimi členy jednat o tom, jestli porušení příměří může vést k suspendaci nebo vyloučení národních paralympijských výborů," uvedl.

"Mrzí mě, že něco takového musíme řešit. Ale je nutné, abychom měli možnosti potrestat vlády států za kroky, které mohou i nepřímo ohrozit paralympijské hnutí. Zejména když vzešlo z hrůz druhé světové války," prohlásil Parsons.

"Musí se připojit ke zbytku světa a barbarskou invazi odsoudit zákazem startu ruských a běloruských sportovců," uvedla Dorriesová s tím, že s britskými sportovními svazy probere možnost, jak nejlépe proti verdiktu IPC protestovat.