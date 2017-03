Tatran ovládl předposlední kolo florbalové ligy. Plzeň selhala, ale dál může bojovat o play off

před 59 minutami

Méně než polovina všech týmů se zúčastnila dalšího hracího víkendu florbalové ligy vozíčkářů. Zápasy nabídly pražské derby i několik jednoznačných utkání. Krátce před posledním hracím kolem ale není jasné, jak bude vypadat složení pro play off.

Praha - Předposlední kolo florbalové ligy vozíčkářů o víkendu hostil Tatran Střešovice, který zvládl všechna svá utkání. V derby porazil i první tým tabulky SKV Praha ComAp Team. Před závěrem sezóny bude o play off bojovat ještě Plzeň. Její hráči víkendové kolo nezvládli, ale při tom posledním se představí na domácí půdě.

Tabulka: Praha ComAp Team Wheel Wolf Sosnowiec Štíři České Budějovice Tatran Střešovice ABAK Ostrava METEOR Plzeň Bulldogs Brno Jičín Basset Most

Víkendovou sérii zápasů zahájil atraktivní souboj prvního týmu tabulky SKV Praha ComAp Team s Tatranem Střešovice. První letošní utkání těchto soupeřů rozhodla jediná branka a ani nyní tomu nebylo jinak. Jen se proměnily role. Tatran zvítězil díky jediné trefě Zdeňka Krupičky ze začátku druhé části. "Bylo to klasické derby, ve kterém rozhodovaly maličkosti. Hráli jsme lépe než v předchozím kole a skvěle nám zachytal brankář. Štěstí se nakonec přiklonilo k nám," hodnotil utkání trenér Tatranu Tomáš Pek.

Ostrava chce zabojovat o medaile

Právě při předchozím hracím víkendu Tatran prohrál s týmy ze špičky tabulky, a tak si chtěl spravit chuť. "Potřebovali jsme body, abychom udrželi naději na třetí místo a tím pádem lepší místo pro play off," dodal Tomáš Pek.

Místo v play off už má jistý i celek z Ostravy. Ten si o víkendu dokázal poradit pouze s Plzní. Zápas nakonec skončil propastným rozdílem 10:0. Právě FBC ABAK Ostrava hostí letošní utkán play off. "Příští kolo se rozhodne, jakého soupeře dostaneme a je celkem jasné, že to nebude nic jednoduchého. Během zimy k nám přišly dvě nové posily, které o víkendu čekala premiéra a všichni jsme moc spokojení," sdělila vedoucí klubu Renata Staňková.

Zápasy: Tatran Střešovice - Praha ComAp Team 1:0

Praha ComAp Team - ABAK Ostrava 2:0

ABAK Ostrava - METEOR Plzeň 10:0

Tatran Střešovice - ABAK Ostrava 4:2

Tatran Střešovice - METEOR Plzeň 9:1

METEOR Plzeň - Praha ComAp Team 3:6

Ambice pátého celku tabulky jsou stále stejné. "Titul by byl krásný, ale víme, že na to nemáme. Proto doufáme v alespoň medailové umístění. Čekají nás ale těžcí soupeři," doplnila Staňková. Ostrava ve zbylých zápasech podlehla SKV Praha 2:0 a Tatranu Střešovice 4:2.

O konečné podobě play off se rozhodne v Plzni

O místo mezi nejlepšími se v květnu popere Plzeň, jenž se o víkendu příliš nepředvedla. Tým prohrál všechna tři utkání. "S výsledky spokojeni nejsme, ale herně jsme ukázali, že na to máme. Dost jsme měli také smůlu. Zápas roku je pro nás utkán s Brnem, kde máme velkou šanci. Ve zbytku utkání nás nečeká nic lehkého, takže uvidíme," vysvětlil trenér SKH METEOR Plzeň Jakub Vondráček. Ve zbytku víkendu jeho tým podlehl Tatranu Střešovice 1:9 a SKV Praha ComAp Team 3:6.

Právě Plzeň hostí poslední kolo florbalové ligy vozíčkářů, které se uskuteční v polovině května. Florbalisty tak čeká dlouhá pauza. "Přes zimu to ale trvá ještě déle. Doufám, že domluvíme nějaká přátelská utkání a budeme trénovat i ve velké hale, protože obvykle trénujeme v malé tělocvičně," svěřil se trenér Tatranu Tomáš Pek.

autor: Jakub Bartoš | před 59 minutami

