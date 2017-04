Curlingáři na vozíčcích stále doufají. V žebříčku jsou třináctí, místo od postupu na paralympiádu

před 1 hodinou

Finále VII. ročníku Eurovia ligy curlingu mezi Slovenskem a pražským SC Jedličkova ústavu vyhrál favorit - slovenský tým 11:1. Bronz získala Itálie.

Praha - Stříbro získal domácí Sportovní Club Jedličkova ústavu na víkendovém mistrovství České republiky v curlingu vozíčkářů v pražských Roztylech. Turnaj byl zároveň finálovým kolem VII. ročníku Eurovia ligy curlingu vozíčkářů.

Ze sobotních zápasů ve skupinách postoupily do nedělních bojů o medaile týmy Itálie, Polska, Slovenska a s nimi právě domácí celek.

Ten si pak v klíčovém semifinálovém klání vedl velmi dobře, když porazil Poláky poměrem 11:6. Do finále prošel rovněž slovenský tým, který si vybojoval postup nad Itálií vítězstvím 8:7.

Finálový zápas mezi Slovenskem a pražským SC Jedličkova ústavu měl takřka od začátku jasného vítěze - favorizovaný slovenský tým porazil české zástupce poměrem 11:1. V boji o bronz pak Itálie porazila Polsko.

"Kdybych měl hodnotit výsledek našeho týmu, tak s druhým místem jsme spokojeni. Finálový zápas nám bohužel vůbec nevyšel, hráli jsme proti favorizovanému Slovensku, jehož tým je zároveň reprezentačním týmem Slovenska, zatímco my jsme hráli za klub. Takže není překvapení, že vyhráli. Mohli jsme je trochu víc potrápit, což se nám v minulosti i povedlo, ale tentokrát to vůbec nevyšlo. Nicméně s druhým místem jsme spokojení, dopadli jsme z českých týmů nejlépe, takže po téhle stránce je určitě spokojenost," pochvaloval si po finálovém utkání Radek Musílek z SC Jedličkova ústavu.

Mistrovství České republiky je zároveň finálovým turnajem Eurovia ligy curlingu vozíčkářů, která probíhá už několikátým rokem s poměrně hojnou a bohatou mezinárodní účastí.

"My jsme před lety přišli s takovým nápadem, že bychom tu českou ligu mohli obohatit právě mezinárodní soutěží. Třeba na Slovensku či v Polsku ani tolik týmů jako my nemají, takže jim to také přišlo zajímavé. Vznikla dlouhodobější liga, kdy se potkávají kvalitní týmy, získávají mezinárodní zkušenosti, které jsou nedocenitelné třeba pak na reprezentačních úrovních," popisuje vznik mezinárodní ligy Musílek.

Na Eurovia ligu přijíždí do České republiky týmy ze zahraničí - jezdí sem pravidelně týmy ze Slovenska, Polska, Itálie, Německa, jeden rok tu startovali i Slovinci.

"Pro nás je to výhodné i v tom, že ta mezinárodní konkurence přijede za námi, protože je poměrně náročné a nákladné jezdit po mezinárodních turnajích, takže pro nás je moc fajn, že máme na domácím ledě tyhle možnosti," vysvětluje výhody Musílek.

Kromě získávání zkušeností na turnajích s mezinárodní účastí, trénují vozíčkáři v Praze také díky zápasům s nehandicapovanými hráči.

"Protože těch turnajů vozíčkářů není zas až tolik, tak máme jako reprezentační tým takovou přípravu, že startujeme v divizi mužů běžného curlingu. Což je sice nejnižší soutěž mezi chodícími, ale pro nás je to výborná příležitost, jak si zatrénovat. Nejsme tam nějací extra borci, ale také ani neprohrajeme všechny zápasy. Takových sportů, kde mohou handicapovaní hrát proti zdravým, moc není. Byť jsou zde drobné rozdíly, třeba v tom, že my nemeteme anebo že házíme z místa pomocí tyčí. Také je rozdíl v tom, že my musíme mít týmy smíšené, musí tam být zástupci obou pohlaví, což je vlastně příjemné. Jsou to rozdíly, které ale v zásadě té hře nijak nevadí," říká Musílek.

Český reprezentační tým zatím na větší úspěchy na mezinárodním poli čeká. Čeští hráči by se rádi dostali do nejlepší desítky nebo dvanáctky, protože na paralympiádě startuje dvanáct týmů, na mistrovství světa A startuje deset týmů.

Momentálně je česká reprezentace ve skupině B mistrovství světa, již několikrát však byla jen krůček od postupu do elitní skupiny A, stejně tak od příležitosti zúčastnit se paralympijských her.

"Teď jsme ve světovém rankingu třináctí a na paralympiádu jede dvanáct týmů, takže jsme těsně před branami a stále doufáme. Určitě je náš cíl dostat se na paralympijské hry. Děláme pro to hodně," dodává Radek Musílek.

autor: Veronika Skalecká | před 1 hodinou