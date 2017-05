Pardubičtí basketbalisté zakončili tažení Euroligou předposledním místem

před 39 minutami

Tým WBS Pardubice přijel na finále Euroligy vozíčkářů v oslabené sestavě především pro cenné zkušenosti. Z evropské premiéry si nakonec odvezl sedmou příčku.

Vigo - Ve finálovém kole Euroligy basketbalu vozíčkářů se poprvé v historii předvedl český tým. Celek WBS Pardubice pod vedením trenéra Jaroslava Mence a v oslabené sestavě přijel na španělský Challenge Cup především nasbírat neocenitelné zkušenosti a zakusit atmosféru finále velké ligové soutěže v zápasech se špičkovými evropskými basketbalisty na vozíku.

Přestože hráči Pardubic prohráli všechny své zápasy v základní skupině, v závěrečném souboji se jim podařilo porazit nizozemský tým SC Devedo, a odvézt si tak z jejich evropské premiéry sedmé místo.

Češi se ukázali i na dalších turnajích

Evropská liga basketbalu vozíčkářů vyvrcholila celkem třemi finálovými turnaji. Kromě Challenge Cup ve španělském Vigu, kterého se účastnily Pardubice, se jednalo o André Vergauwen Cup ve francouzském Toulouse a turnaj Willi Brinkmann Cup ve městě Yalova v Turecku. Na všech turnajích se nějakým způsobem prezentovali čeští hráči.

Ondřej Pliska v barvách francouzského týmu Meaux dopadl podobně jako jeho český protějšek ve Španělsku a po prohře ve skupině si zajistil alespoň sedmé místo výhrou nad domácím týmem Toulouse I.C. Stejným umístěním skončilo i tažení ruského týmu BKIS Nevsky Alliance, za který hraje český reprezentant Petr Tuček. Také jeho tým nezískal vítězství v základní skupině, ale až v posledním zápase, a vybojoval tak sedmou příčku.

Největší českou stopu ve finále Euroligy však zanechal pardubický tým Wheelchair Basketball Studánka, který se po fantastickém vítězství v základním kole poprvé v historii kvalifikoval do finálových kol, konkrétně na turnaj Challenge Cup ve španělském Vigu.

Úžasná zkušenost

"Pro nás byl úspěch už samotná účast. To, že jsme vyhráli základní kolo, bylo z říše snů, možnost vycestovat do Španělska byla už jen třešnička na dortu. Ta možnost potkat se s těmi nejlepšími z nejlepších, byla úžasná zkušenost nejen pro mě, i pro kluky. Měřit se s nimi ale nemůžeme, a asi by na tom nic neměnilo, kdybychom byli kompletní," poznamenamenal trenér WBS Jaroslav Menc a poukazoval především na neúčast klíčového hráče Miroslava Šperka, který však tou dobou měl mnohem příjemnější povinnosti, když se krátce před turnajem stal dvojnásobným otcem.

Výsledková tabulka zápasů WBS Pardubice: Kulübü - Pardubice 68:48

Pardubice - Wiesbaden 37:92

Dragons - Pardubice 86:39

Devedo - Pardubice 53:66

"Účast ve finále Euroligy nám ukázala, že jsou určitě v Evropě týmy, se kterými se můžeme porovnávat a sehrát otevřenou partii. Kdybychom byli v plném počtu, hlavně s Mírou, tak jsme mohli některé týmy potrápit o něco víc," dodává jeho spoluhráč Tomáš Nevěčný, který se svou účastí i výkonem týmu spokojen.

"Finále Euroligy ve Španělsku bylo myslím pro všechny hráče přínosem, určitě to byl přínos i pro český basketbal na vozíku, dokázali jsme, že se s námi v Evropě musí počítat. Dalo by se říci, že se tam porovnávaly profesionální týmy s amatérskými, takže prohra v mnoha případech nebyla podstatná, protože jsme chtěli hlavně nasbírat zkušenosti a užít si to," tvrdí Nevěčný.

Rozhodla produktivita

Pardubice odstartovaly svou účast na Challenge Cupu slibně se vyvíjejícím zápasem s tureckým týmem TSK Rehab Merkezi Kulübü, ve kterém se jim zpočátku dařilo držet vyrovnaný stav, ale ke konci se projevil rozdíl v tréninkové přípravě obou týmů, která je důležitá především pro konstantní střeleckou úspěšnost pod košem.

"Pro nás šlo hlavně o to porovnání. Hlavní rozdíl byl ten, že když se oni dostali do nějaké šance pod košem, tak měli hodně vysokou úspěšnost, takže jim body naskakovali, zatímco nám ne. Jde hlavně o četnost a množství tréninků, kterých mají určitě více než my," potvrzuje Nevěčný základní rozdíl mezi profesionálními týmy a vpravdě amatérskými zázračnými kluky z Pardubic. "My jsme byli jediní ryzí amatéři tam, kde všechny týmy jsou plně profesionální. Zatímco my trénujeme 2x týdně, většina těch týmů trénují 2x až 3x denně, všichni ti hráči to mají jako zaměstnání a ve většině případů angažují i zahraniční hráče, takže hlavní rozdíl je v zázemí a finančních schopnostech," dodává na toto téma Menc. Zápas s tureckým týmem nakonec skončil dvaceti bodovým rozdílem 68:48 v neprospěch Čechů.

Druhý zápas byl již jednoznačnější, protože se proti Pardubicím postavil aktuálně čtvrtý bundesligový celek Rhine River Rhinos Wiesbaden, čistě profesionální tým, ve kterém jsou v angažmá jak mistři světa do 23 let, tak hráči amerického a kanadského původu. "Utkání s německým týmem bylo jednoznačně v režii soupeře, to je celek, se kterým bychom se nemohli měřit ani v plné sestavě," komentuje Menc utkání, které nakonec skončilo skórem 92:37 ve prospěch německého týmu. Posledním protivníkem v základní skupině byl švýcarský tým Pilatus Dragons RCZS, které trenér Menc považuje za nejméně povedené z celého šampionátu: "Nejméně vydařené utkání jsme odehráli se švýcarským celkem, ale to bylo z důvodu, že jsme soustředili všechny síly na závěrečné utkání s holandským týmem, tak to nebyl pohledný zápas." Zápas skončil 86:39.

Vítězné loučení

Závěrečné představení na Challenge Cupu se však WBS Pardubice povedl a v souboji a předposlední sedmé místo porazili nizozemský tým SC Devedo 66:53.

"Přestože jsme si nebyli jistý, zda se nám to podaří dovézt do vydařeného konce, úvod utkání se nám povedl ukázkově a podařilo se nám to udržet a zaslouženě jsme zvítězili, což je pro nás jeden z největších úspěchů. Dosáhli jsme na sedmé místo, takže za námi skončila spousta týmů, které se ani do finále nedostaly. Jednoznačně nejúspěšnější sezona v historii klubu," shrnuje celkovou účast svého týmu trenér Menc, který se zároveň stará o organizační a praktické otázky účasti na takovém turnaji, jako je také doprava spousty materiálů na místo konání šampionátu.

Tento problém pomohli vyřešit přátelé týmu, kteří s nákladem výbavy vyrazili na třídenní cestu autem až do Španělska. "Rád bych touto cestou poděkoval především rodině Hejtíkových, kteří nám dopravili materiály a sportovní vozíky autem do Viga, což byl neskutečný výkon." Tým trenéra Mence čeká o víkendu 6. května ještě semifinálová kola Rakouské ligy a pak již hráčům začíná reprezentační část basketbalové sezóny.