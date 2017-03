Florbalová liga vozíčkářů přišla o nejúspěšnější tým historie. Jičínu došli hráči

před 30 minutami

Několik atraktivních duelů nabídlo páté kolo florbalové ligy vozíčkářů, které hostila Kadaň. Domácí Most prohrál všechna utkání a doplatil i na formu českobudějovických štírů, kteří zvládli souboj s druhým týmem ligy SKV Praha ComAp Team. Hráči SKV si pak spravili chuť při derby s Tatranem Střešovice. Pátého kola se kvůli rezignaci nezúčastnil tým z Jičína.

Kadaň - K několika změnám na předních umístěních v tabulce došlo po víkendových zápasech 5. kola florbalové ligy vozíčkářů. Tým FBC Štíři České Budějovice se prodral na první místo před SKV Praha ComAp Team, kteří prozatím drží přímý postup do semifinále. Ten naopak nejspíš uteče Tatranu Střešovice, což ale tým nepovažuje za zklamání. Z ligy odstupuje Jičín, jenž měl o víkendu sehrát pět utkání.

Tým bohužel doplatil na nedostatek hráčů. "Nemáme dostatečnou členskou základnu, která se oslabuje již delší dobu. Není to příjemné i proto, že jsme tým s největším počtem ligových titulů a s florbalem na vozíku jsme tady začínali," vysvětlil vedoucí Petr Alina. Tým doplatil mimo jiné na nemoci a odchod některých hráčů. "Máme teď čas na nábor nových tváří v okolí Jičína. Naši základnu tvoří primárně studenti Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové," dodal Petr Alina.

Důvod k úsměvu měli naopak českobudějovičtí štíři, kteří zvládli všechna utkání. "V prvním zápase jsme se hezky rozehráli a porazili Most. Pak přišlo utkání s SKV Praha ComAp Team, které bylo hodně vypjaté a tvrdé, ale nakonec se štěstí přiklonilo na naši stranu. Byl to moc hezký zápas," sdělil vedoucí týmu a hráč Zbyněk Sýkora. Střet prvního a druhého celku ligy nakonec skončil těsným výsledkem 1:0.

"Dodrželi jsme to, co jsme si řekli. Hodně nám pomáhá vstřelit první gól, po kterém se vždy uklidníme. Svou roli určitě sehrál i turnaj v Malmö, jsou to cenné zkušenosti hlavně pro mladé hráče," doplnil Sýkora. Jihočeši nakonec porazili i Tatran Střešovice poměrem 4:1.

Derby rozhodla jedna branka

Výsledky: Most - Štíři České Budějovice 0:7

ComAp Team - Štíři České Budějovice 0:1

METEOR Plzeň - Basset Most 2:1

ComAp Team - Tatran Střešovice 1:0

ComAp Team - Basset Most 2:0

Štíři České Budějovice - Tatran Střešovice 4:1

Právě pražský celek neměl příliš důvodů k úsměvu, protože si z Kadaně odváží dvě porážky. "Hráli jsme s favority na zisk titulu, tahle utkání jsou vždy vyrovnaná. Kromě toho jsme kvůli marodce nebyli úplně kompletní. Rozhodně to ale není žádná tragédie," věří trenér Tomáš Pek. Jediným mínusem je podle něj fakt, že Tatran už nejspíš nemůže pomýšlet na postup z druhého místa do semifinále. Ani to ale trenér nepovažuje za komplikaci

Ve svém druhém utkání narazil Tatran Střešovice na rivala z hlavního města. Zápas nakonec rozhodla jediná branka Jana Rajznovera. "Obě strany to vnímají dost prestižně. Všichni se víceméně známe, ale na hřišti si nic nedarujeme. Zápas byl taktickou hrou z obou stran. Nedošlo ale k žádným vypjatým momentům. Rozhodla ho nakonec jediná branka, která ale mohla padnout i na druhé straně," shrnul Tomáš Pek.

Zápas ohodnotil i trenér SKV Praha ComAp Team Vladimír Mařík, který rivalitu mezi dvěma pražskými celky nepozoruje. "Zápas jako obvykle rozhodly maličkosti a střelecké štěstí se tentokráte přiklonilo na naší stranu. Oba týmy ale výrazně přispěly k tomu, že se jednalo o jeden z divácky nejatraktivnějších zápasů sezóny," sdělil. Jeho tým tak prozatím plní letošní cíl, kterým je přímý postup do semifinále. V dalších utkáních dokázala Plzeň přehrát Most, který nevydařený víkend zakončil prohrou s SKV Praha 0:2.

Volný čas na cestách

Díky neúčasti Jičínu měli hráči poměrně dost volného času. To občas nastává i při ostatních ligových kolech, a tak mají týmy prostor pro využití volného času. "V sobotu jsme měli druhou polovinu dne volnou, a tak jsme jeli do Karlových Varů, kde jsme se prošli, udělali nějaké fotky a ochutnali například vřídelní vodu. Jde nám o to, aby tým šlapal a žil," sdělil českobudějovický Zbyněk Sýkora, který se netají tím, že úspěchem bude pro jeho tým jakákoliv medaile.

Ne vždy je ale tolik času, a tak florbalisté využívají volno i k běžným činnostem. "Hráči často raději odpočívají, dopřejí si občasnou relaxační procházku, sledují atraktivní zápasy ostatních celků a pak jde samozřejmě o utužování týmového ducha při večerním čaji," dodává s úsměvem trenér Vladimír Mařík.

Tabulka FBC Štíři České Budějovice 32 b. SKV Praha ComAp Team 32 b. Wheel Wolf Sosnowiec 30 b. FBC ABAK Ostrava 20 b. Tatran Střešovice 15 b. SKH METEOR Plzeň 10 b. Bulldogs Brno 8 b. FBK Jičín 6 b. Basset Most 3b.

