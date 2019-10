Goalballisté přišli o paralympiádu. Na ME skončili poslední a opouštějí elitu

Roman Vosecký

Jak se ze splnění snu může stát naprostá noční můra? Čeští goalballisté by mohli vyprávět.

Čtyři roky dlouhé snažení zkušeného českého výběru o vysněnou účast na paralympiádě měli svěřenci trenéra Jakuba Kyzlink stvrdit na mistrovství Evropy v Německu. Skupinová část se jim nevydařila a obsadili v ní poslední příčku. A aby toho nebylo málo, zpackané ME znamenalo sestup z divize A do divize B.

Absolutnímu kolapsu národního týmu v klíčové chvíli přitom před evropským šampionátem nic nenasvědčovalo. "Bramborové" umístění na červencovém prestižním turnaji ve Spojených státech mělo nalít do české reprezentace potřebné sebevědomí. Paralympijské hry byly velmi blízko, stačilo nepokazit mistrovství Evropy. Opak se ovšem stal pravdou. O šampionátu i budoucnosti české reprezentace se rozpovídal trenér Jakub Kyzlink.

Čím si výkon české reprezentace na mistrovství Evropy vysvětlujete?

Na turnaji v USA byly jiné týmy a byly tam větší rozdíly ve výkonech jednotlivých států, tím ale rozhodně nechci říct, že by obsazení bylo nekvalitní. Česká reprezentace je známá tím, že jakmile se dostane do vyřazovacích zápasů, tak "přepne" do úplně jiného stylu hry a je buď schopna porazit i papírově mnohem silnějšího soupeře nebo tak, jak se stalo v minulých letech, přišel opak - vyhrát základní skupinu a skončit ve čtvrtfinále.

Jak byste popsal vaší cestu turnajem?

Na mistrovství Evropy jsme začali s poměrně těžkými soupeři z Belgie a Finska. V rozhodujících chvílích se nám bohužel nedařilo udržet chladnou hlavu a prohráli jsme oba zápasy. Naším největším problémem během turnaje byl fakt, že jsme nebyli schopni po vstřeleném gólu udržet obranu, a přicházeli tak snadno o vedení.

Co byste označil za klíčový okamžik turnaje?

Zlomovým okamžikem a největším zklamáním byl rozhodně zápas se Španělskem, týmem, který čerstvě postoupil do divize A a byl papírově slabším soupeřem. Jenže my proti němu nedokázali udržet poločasové vedení 4:2 a nakonec prohráli 5:6. Poté už byla šance na záchranu pouze teoretická - porazit favorita z Německa, což se bohužel nepodařilo.

Nastaly během turnaje nějaké komplikace?

Ano, trápily nás zdravotní problémy. Dva hráči se potýkali během turnaje s virózou, jednoho trápil zub a v klíčovém zápase náš hlavní středový hráč měl menší problém s loktem a musel být vystřídán, což také ovlivnilo výsledek turnaje. Ale na to se nemůžeme vymlouvat.

Selhali jste jako celek, nebo rozhodly individuální chyby?

Byl to takový mix všeho. Je to týmový sport, tvrdit, že selhal jedinec, by bylo velmi odvážné. Nicméně i individuální chyby byly. Z celkového hlediska se nám turnaj z pohledu týmu i jedinců nepovedl. Účast na paralympiádě 2020 záležela na více faktorech, ale dnes už bohužel víme, že si český goalball bude muset ještě počkat na nějaké příští hry.

Jak se hráči po turnaji cítili? Zvažují někteří konec reprezentační kariéry?

Samozřejmě v kabině byl cítit smutek a zklamání. Někteří hráči po zápase, který rozhodl o našem sestupu do divize B, mluvili o tom, že pro ně reprezentační kariéra nejspíš končí. Další paralympiáda je až za čtyři roky, to je dlouhá doba. Někteří mají rodiny nebo je zakládají, k tomu to vše skloubit s profesním životem… Málokdo dnes ví, jak budou vypadat následující čtyři roky jeho života.

Jaké změny a další akce v blízké budoucnosti reprezentaci čekají?

V této chvíli se musí počkat, až si vše v uvozovkách sedne. Pak uvidíme, jestli dojde k nějaké reorganizaci ať už v hráčské či trenérské sestavě. Jinak další plánovanou akcí je v půlce ledna již 10. ročník mezinárodního turnaje ve finském Pajulahti.