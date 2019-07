Čeští handicapovaní lukostřelci na Evropském poháru získali šest medailí

před 30 minutami

Dvě zlaté, jedna stříbrná a tři bronzové medaile. To jsou úspěchy českých handicapovaných lukostřelců z Evropského poháru v Novém Městě nad Metují. Sportovcům se dařilo jak v individuálních kategoriích, tak v těch týmových. V soutěžích jednotlivců v kategorii W1 skončili na prvním místě David Drahonínský a Šárka Musilová. Bronzem pak přispěl Karel Davídek. Česká republika získala ještě jednu pomyslnou medaili. S celkem šesti získanými cennými kovy se umístila na druhé příčce v hodnocení národů. Nejúspěšnější výpravou bylo Rusko s jedenácti medailemi.

V týmových soutěžích získala Česká republika tři cenné kovy. V mixu s reflexivním lukem vybojovala bronz dvojice Markéta Sidková a Martin Chaloupský, když porazila polský tým Olszewská-Ciszek. Pro Chaloupského to byl vůbec první start v této kategorii.

"Čekal jsem na to hodně dlouho a konečně se mi to podařilo. Pocity mám úplně úžasné," raduje se český lukostřelec. V boji o třetí místo se mu podařilo zastřílet dvě desítky, dvě devítky a dvě osmičky. "Jsem spokojený. Za ty nervy, které jsem tam v průběhu měl, jsou to parádní čísla," dodává. S výkonem byla spokojená i jeho týmová kolegyně Markéta Sidková. "S Martinem jsme stříleli poprvé a myslím, že se ta premiéra povedla. Je to úžasné."

Stříbrem na ně navázali Šárka Musilová a David Drahonínský. V kategorii W1 nestačili ve finále na italskou dvojici Pellizzariová-Demetrico. Drahonínský dvakrát netrefil terč, a zapsal tak dvě nuly. "Asi jsem moc chtěl a nechtěl jsem to Šárce pokazit. Chtěl jsem být zase ten, který to potáhne. Měl bych být spokojený," hodnotil David Drahonínský pro Českou televizi svůj výkon.

Zároveň ale dodává, že to aby minul terč, se mu ještě nestalo. Mohla s tím souviset i situace, která se stala na tréninku. Když Drahonínský zaměřoval, vešla mu do záběru členka realizačního týmu z Ruska. "Nechci se na to vymlouvat, ale je to nepříjemné, když míříte a najednou vám někdo běží v zaměřovači. Já to pak ve finálovce netrefil a Italové nám už nedovolili stáhnout ten náskok, který měli," dodává.

Šárka Musilová pak přidala do své sbírky ještě dvě medaile. V ženském týmu skončila spolu s Terezou Brandtlovou a Lenkou Kuncovou na třetím místě. V jednotlivcích v kategorii W1 pak skončila první, když ve finále porazila Rusku Krutovovou.

O poslední dvě medaile se postarali mužští zástupci v individuální soutěži W1. David Drahonínský porazil Maďara Gáspára a získal zlato. Z bronzu se po výhře nad ruským reprezentantem Tenem radoval Karel Davídek. "Jsem rád, že jsem ukončil tento evropský šampionát bronzovým umístěním. Atmosféra byla těžší, jelikož to bylo na domácí půdě a musel jsem více zapracovat, aby i fanoušci byli spokojení," hodnotí Karel Davídek, pro kterého je zisk třetího místa motivací do dalších kol.

Čeští lukostřelci už si zajistili účast na paralympijských hrách v Tokiu 2020. Představí se tam jeden zástupce v mužské a v ženské kategorii W1. O tom, kdo to bude, se ale teprve rozhodne. V příštím roce se v Novém městě nad Metují bude konat paralympijská kvalifikace.