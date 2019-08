Zdeněk Krupička: Sice jsme nevyhráli, ale naše tréninky a příprava se vyplácí

před 2 hodinami

V Praze se konal již 9. ročník největšího světového florbalového turnaje na mechanických vozících Prague Wheel Open. Zúčastnilo se ho devět týmů z pěti zemí. Do finále postoupil švédský mistr a finalista z loňského ročníku – Nacka HI a premiérově také překvapení turnaje, pražský Tatran Střešovice. Český vicemistr byl švédským mistrům zdatným protivníkem a v dramatické koncovce prohrál 0:2.

Devět florbalových týmů vozíčkářů z České republiky, Švédska, Nizozemska, Švýcarska a Maroka se opět po roce sešlo v Praze na Třebešíně, v rámci mezinárodního turnaje Prague Wheel Open.

Turnaj byl až nad očekávání silně obsazen a přinesl mnohá překvapení. Diváky i protihráče šokovali dvojnásobní vítězové z Českých Budějovic, kteří poprvé na Prague Wheel Open nepostoupili do medailových bojů a skončili až pátí. Naopak radost měli na turnaji zbylé dva české týmy.

Pražští florbalisté SKV Comap Praha skončili po prohře v samostatných nájezdech čtvrtí a Tatran Střešovice, poprvé v historii vybojoval medaile, když padl až ve finále. Úspěch českých celků potvrdilo i konečné vyhlášení výsledků, kdy se hned tři čeští hráči probojovali do All stars turnaje. Nejlepší střelcem byl vyhlášen tatranský Zdeněk Krupička, nejlepším brankářem Martin Svoboda z SKV ComAp Team a nejlepší hráčkou turnaje se stala Zuzka Přibilová z Tatranu Střešovice.

Vysoká kvalita týmů a systém turnaje, kdy se každý tým utká s každým a do bojů o medaile postoupí jen nejlepší čtyři, vystavil stopku vítězům z minulých dvou let českobudějovickým Štírům, to potvrdil i útočník Tomáš David.

"Myslím, že letos byla konkurence největší. Nebyl v podstatě žádný lehčí zápas, při kterém bychom si trochu odpočinuli a i vzhledem k tomu, že nám po většinu turnaje chyběli dva nejlepší hráči a opory základní sestavy. Doplatili jsme i na rozvolněnou letní morálku. Neměli jsem ani možnost se sehrát a některé hráče jsme přetížili a chyběli nám tak síly v koncovce. I když jsme skončili až pátí, tak k medaili jsme měli paradoxně blízko, protože jsme nepostoupili jen o horší skóre. Je to pro nás ale super možnost se poučit a příště víc makat," prozradil Tomáš David.

O postupujících družstvech do medailových bojů rozhodoval až poslední zápas základní skupiny. Napínavou koncovku mezi SKV Comap Team Praha a holandským Haag 88 rozhodl sedm sekund před koncem po chybě kapitána Haagu pražský Jan Mrázek. Po loňském šestém místě, se tak Comap Team po dlouhých sedmi letech probojovali opět do bojů o medaile.

V semifinále ale jejich tažení turnajem skončilo, když Tatranu Střešovice podlehli 1:3. O bronz bojovali proti druhému poraženému semifinalistovi, holandskému Doingu. V zápase dlouho vedli 2:0, ale bohužel slibně rozehraný zápas ztratili po samostatných nájezdech 2:3 a brali tak nepopulární bramborové medaile.

"Částečný úspěch to je, vzhledem k přihlášeným týmům. Odehráli jsme krásné zápasy s Tatranem, Štírama a i švédskou Nackou. Bohužel v semifinále jsme podlehli Tatranu a šli jsme hrát o medaile s Doingem, kde jsme dlouho vedli 2:0, ale oni srovnali a my jsme poté měli nula procentní úspěšnost v nájezdech, a to rozhodlo. Samozřejmě těsně po zápase jsme byli zklamaní, zamrzelo to, ty nájezdy byla tragédie, ale s odstupem času bereme i čtvrté místo jako úspěch. Tento turnaj je pro nás částečně jako soustředění, kdy se primárně připravujme na naší českou ligu," hodnotil kapitán František Synek.

Nejlepším českým celkem byl domácí tým Tatran Střešovice, který do medailových bojů postoupil poprvé a ve velmi napínavém finále proti švédským Nacka HI prohrál 0:2.

Po prvotním zklamání z těsné prohry i Tatranští florbalisté brali stříbrné medaile jako úspěch. "Finále se sice nepovedlo, ale jsme spokojení. Je to zatím největší úspěch Tatranu na Prague Wheel Open. Ke zlatu nám chybělo asi i trochu toho pověstného štěstíčka, dostali jsme smolný první gól. Měli jsme poté nějaké šance na vyrovnání, ale místo toho jsme při power play sami podruhé inkasovali a to rozhodlo. Sice jsme nevyhráli, ale je vidět že naše tréninky a příprava se vyplácí, jmenovitě Zuzka se hodně zlepšila, ale i zbytek týmu jde nahoru a příští rok budeme chtít Švédům porážku oplatit," uzavřel kapitán Zdeněk Krupička.