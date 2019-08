Basketbalisté na vozíku na medaili nedosáhli. Mladí nováčci ale nezklamali

před 30 minutami

Reprezentace Portugalska zničila českému týmu sen o medaili z mistrovství Evropy v basketbalu na vozíku. Národní celek s ní v boji o bronz prohrál 56:68 a na „céčkovém“ šampionátu skončil čtvrtý. Trenér Jaroslav Menc ale z výsledku zklamaný není. Pro tým složený především z mladých nováčků to jsou podle něj cenné zkušenosti. Češi získali ale i individuální ocenění. Do all stars týmu vybrali trenéři ostatních zemí hráče Miroslava Šperka.

Do turnaje vstoupili Češi skvěle. Nejprve ve skupině porazili výběr domácích Bulharů 46:37 a potom si poradili i s maďarskou reprezentací 60:30. V obou zápasech dostali prostor na hřišti všichni hráči. "Bulhaři měli neuvěřitelnou motivaci, hlavně hráli ve fantastické kulise domácích fanoušků. Ta atmosféra byla skvělá," popisuje trenér Menc. Díky těmto dvěma výhrám měl národní tým už jistý postup ze skupiny. ECMC 2019, Sofia, Bulgaria 🇨🇿CZE 56:68 POR🇵🇹 Reprezentace České republiky podlehla v posledním utkání ME 2019 svému soupeři z Portugalska a odváží si z Bulharska 4.místo. Miroslav Šperk byl zvolen do All-Star týmu turnaje! Děkujeme všem za reprezentaci! 💪♿️🏀 #sofia #europeanchampionship #wheelchairbasketball #rvisejakolev #czechbasketball #ceskybasketbal Zveřejnil(a) Czech Wheelchair Basketball Association dne NaN. undefined NaN V té ale odehrál ještě poslední zápas s Portugalskem, ve kterém prohrál 52:77. "Na hřišti se opět vystřídali všichni hráči. Tím, že jsme měli už zajištěný postup, tak jsme nechtěli, aby se někdo zranil nebo utavil. To se možná projevilo i na větším rozdílu ve výsledném skóre," vysvětluje Menc. Zároveň ale dodává, že tým chtěl hlavně pošetřit síly na odpolední utkání se Srbskem, které vyhrálo druhou základní skupinu. V semifinálovém zápase ale Češi nakonec o sedm bodů na Srby nestačili a po výsledku 58:65 je čekal boj o třetí místo. "Srbové jsou poměrně vyspělý tým. Jsou tam hráči, kteří hrají pravidelně v zahraničních klubech. Dokázali na nás najít recept a porazit nás. Z toho jsme trochu zklamaní byli," lituje Jaroslav Menc. V "zápase o všechno" vsadil trenér především na zkušené basketbalisty. Hráči střídali pouze na nezbytně nutnou dobu. Ani to ale nestačilo k tomu, aby si Češi ze šampionátu odvezli medaili. S Portugalskem prohráli i podruhé, tentokrát výsledkem 56:68. ECMC 2019, Sofia, Bulgaria 🇷🇸SRB 65:58 CZE🇨🇿 Reprezentace České republiky podlehla v semifinále svému soupeři ze Srbska a zítra si zahraje ve 14:00h o bronzové medaile s reprezentací Portugalska. #sofia #europeanchampionship #wheelchairbasketball #rvisejakolev #czechbasketball #ceskybasketbal Zveřejnil(a) Czech Wheelchair Basketball Association dne NaN. undefined NaN Basketbalisté teď mají přibližně dva týdny na odpočinek, potom jim opět začne příprava. Hned v září už totiž odehrají první kola Českého poháru. Trenér Menc chce ale pokračovat i v reprezentačních soustředěních. "Kempy jsou důležité k tomu, aby hráči z jednotlivých klubů trénovali spolu. Aby vylepšili fyzičku, dovednosti i souhru v týmu. Pokračovat v tom budeme v měsíčních intervalech, maximálně dvouměsíčních," plánuje. V jednání jsou podle něj taky turnaje v zahraničí.

