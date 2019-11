Kisý je poprvé v kariéře mistrem světa ve vrhu koulí. Pomohl mu úspěšný protest

sul

Česká výprava na mistrovství světa v paraatletice v Dubaji slaví první medaili. A rovnou zlatou. Postaral se o ni handicapovaný atlet Aleš Kisý, kterému pokus do vzdálenosti 7 metrů 93 centimetrů zajistil první místo ve vrhu koulí. Své vítězství slavil ale až se zpožděním. Po skončení závodu totiž figuroval ve výsledkové listině na čtvrté příčce.

Závod koulařů v kategorii F53 hned od začátku provázely technické komplikace. Proto po jeho skončení podala česká výprava protest a rozhodčí museli znovu přezkoumat průběh klání. V té době ještě svítilo jméno českého atleta na čtvrté pozici.

Rozhodčí ale na základě videa zjistili, že některé pokusy sportovců měly platit a chybně nebyly započítány do výsledků. Mezi nimi byl i vrh Aleše Kisého, který letěl až do vzdálenosti 7 metrů a 93 centimetrů.

Tento výkon ho nakonec posunul do čela tabulky a devětatřicetiletý sportovec mohl slavit zisk titulu mistra světa. "Je to konečně první zlatá medaile z velké sportovní akce, jako je mistrovství Evropy, světa nebo paralympijské hry. Nějaké medaile už jsem získal, ale nikdy to nebylo zlato," raduje se Kisý.

Vítězstvím si zároveň zajistil jistotu startu v Tokiu 2020. "Odlétal jsem na mistrovství světa se dvěma cíli. Zaprvé získat letenku do Tokia, což znamenalo umístění do čtvrté příčky. A zadruhé bojovat o stupně vítězů," popisuje Kisý své plány před šampionátem v Dubaji. "Podařilo se obojí. Jsem maximálně spokojený," dodává.

Atletický vrchol sezony má už Kisý za sebou, teď ho ještě čekají zápasy v ragby v české lize. Po zlaté medaili ze světového šampionátu plánuje ale i odpočinek.

"Teď potřebuju zrelaxovat a polevit rozbitému ramenu, které mě trápí od srpna," vysvětluje své zdravotní problémy. "Musím skladbu a intenzitu tréninků pro příští sezonu probrat s trenérem. Abychom věděli, co vůbec zvládneme, na co bude čas a peníze. Podle toho se budeme řídit celou sezonu až do Tokia, které bude mým sportovním vrcholem pro rok 2020," doplňuje aktuální mistr světa.

Z početné české výpravy se na světovém šampionátu daří i dalším sportovcům. Kuželkářka Anna Muziková si zajistila hodem dlouhým 17,33 metrů šesté místo a vylepšený osobní rekord. Na stejné příčce skončil v hodu kuželkou i František Serbus. Čtyřnásobná bronzová medailistka z paralympijských her Eva Datinská obsadila ve vrhu koulí pátou příčku.