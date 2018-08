40 týmů, 300 cyklistů, 2222 kilometrů. Cyklo handy maraton skončil, medaile berou všichni

před 1 hodinou

Pražský park Kampa se zaplnil stovkami cyklistů, jejich rodinami, kamarády a fanoušky. Společně slavili návrat z nejdelšího cyklistického podniku v Česku, Metrostav Handy Cyklo Maratonu 2018. Týmy, které tvořily zdraví i handicapovaní cyklisté, v týdnu zdolaly trasu o délce 2222 km s časovým limitem 111 hodin. Cílem projektu neziskové organizace Cesta za snem je poukázat na to, že lidé s postižením i většinová společnost mohou fungovat jako jeden tým. A pokud to jde v extrémním závodě, musí to jít i venku na ulici.

Praha - Organizátoři Metrostav Handy Cyklo Maratonu neradi říkají závod. "Je to více benefiční cyklojízda," prozrazuje hlavní organizátor Tomáš Pchálek z Cesta za snem, z.s. "Nejedeme proti sobě, ale soupeříme hlavně sami se sebou. V týmech jsou lidé s různými druhy postižení a s různými stupni daného handicapu. Nejde porovnávat, kdo je lepší. Je to o tom, zažít to, dokázat dojet v limitu, zvládnout vytvořit fungující tým. V cíli pak získávají všichni stejnou medaili, každý cyklista." Metrostav handy cyklo maraton 2018 Foto: Cesta za snem Šestý ročník unikátního maratonu projel všemi kraji ČR. Účastnilo se jej 40 týmů, tedy téměř 300 cyklistů. Letos kromě klasických kategorií osmi- a čtyřčlenných týmů startovaly také dvoučlenné týmy. Do cíle se dostal jen jediný, Flexira cyklo tým, Petr Pokorný a handicapovaný kolega Miloš Bauer. Miloš Bauer se s najetými sedmi sty padesáti kilometry na handbiku, tedy kole s ručním pohonem, stal korunovaným králem letošního ročníku a prvním handbikerem, který dokončil nejdelší cyklistický podnik v Česku ve dvoučlenném týmu. Silných příběhů, které by mohly inspirovat další, se našlo na handy cyklo maratonu hned několik. Tým neziskové organizace Sananim splnil sen svému patronu "Mácovi," kterého i přes velmi těžké postižení vezli pět dní a nocí na speciálně upraveném kole v sedačce. Jejich kamarád tak zažil něco, na co bude vzpomínat po celý život. V týmu Flower Power se na start postavila loňská patronka Tereza Bártová, která minulý rok po nemoci přišla o obě nohy, prsty na rukou a ledviny. Závod absolvovala celý i se zastávkami na výměnu krve v nemocnici v Praze a Brně. Osmnáctiletý handicapovaný cyklista Jan Hotovec snil o maratonu od svých třinácti let. Po šesti letech fandění a doprovázení kamarádů rodičů v doprovodném voze se dočkal a vyrazil v sedle tandemového kola v dresu Bronec Fat Bike. 15 fotografií Cyklisté odhazovali kola a tlačili vozíčkáře na Petřín. Podívejte se na záběry z extrémní časovky Takových příběhů píše každý ročník desítky. Toto je Metrostav Handy Cyklo Maraton, nazývaný taky pro svůj časový limit 111. Postavit tým můžete napřesrok i vy. Stačí se podívat na www.cestazasnem.cz nebo na facebookové stránky Cesta za snem. Miloš Bauer se stal prvním handbikerem, který dokončil 2222 km / 111 hodin ve dvoučlenném týmu. Na kole na ruční pohon najel 750km. | Foto: Cesta za snem

autor: Sport | před 1 hodinou