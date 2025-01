Analýza: Kyselý Schick podcenil naléhavý apel Alonsa. Cestu k zatracení ukázal Hložek

Pavel Hartman

Ještě v polovině října byl v Leverkusenu nejlépe placeným náhradníkem, pak se dostal na hřiště a teď je třetím nejlepším střelcem aktuálního ročníku bundelisgy. Co je za proměnou Patrika Schicka?

Zkraje loňského podzimu seděl na lavičce Leverkusenu a řeč jeho těla nebyla vůbec pozitivní. Na Patriku Schickovi každý z dálky poznal, že mu pozice mimo základní sestavu nevoní.

Jenže nigerijský elastický obr Victor Boniface českou super star na místo devítky jednoduše nepustil. Poté co Leverkusenu vystřelil čtrnácti góly historický mistrovský titul, měl impozantní rozjezd i do této sezony: 10 utkání, 6 zásahů.

Ale zasáhla vyšší moc. Hroťák číslo jedna měl těžkou bouračku, která ho poslala na marodku, a pro Schicka se otevřela naděje k restartu zářivých časů.

Využil ji maximálně.

Zatímco od bundesligového výkopu do 14. října nasbíral pouhé 4 starty, odehrál jen 108 minut, ve kterých ani jednou nerozvlnil síť a nepřipsal si jedinou asistenci, jakmile mu konkurent nedobrovolně uvolnil cestu do sestavy, v pěti zápasech skóroval devětkrát. A těsně před Štědrým dnem si nadělil dáreček v podobě čtyř gólů do brány Freiburgu (5:1).

"Škoda, že je přestávka," usmíval se tehdy Patrik Schick.

Ovšem ani krátká zimní pauza ho nezbrzdila. V nástupu nového roku popravil dvěma trefami Borussii Dortmund, pak přidal jeden kousek do sbírky v duelu s Mönchengladbachem a o víkendu poslal střelou pod víko Leverkusen do vedení v Lipsku.

Celkově již vystoupal na hranici 13 gólů, což ho v tabulce nejlepších střelců této sezony nejvyšší německé soutěže řadí aktuálně na 3. příčku. Před ním jsou jen Marmúš (15), který v zimním přestupovém okně povýšil z Eintrachtu Frankfurtu do Manchesteru City, a Harry Kane, věhlasný bomber z Bayernu Mnichov (17).

Kde se vzala ta proměna?

Zdá se, že Schick vzal konečně za správný konec podněty, které k němu vysílalo okolí už roky.

O jeho střeleckém talentu nikdo od mládí nepochyboval. Když k němu doputoval balon v blízkosti soupeřovy brány, mohli jste si být jistí, že situace buď skončí gólem, nebo skoro gólem. Z obránců dělal na počkání hlupáky překvapivými tahy, které oni naprosto neočekávali. Tím byl a je výjimečný.

I v téhle sezoně má nejvyšší xG z Leverkusenu (8,37, Wirz 7,81, Boniface 7,51), což dokazuje, že se umí dostat do výhodných střeleckých situací. Ve výběru místa ve vápně je světová špička.

Alonso jako Hřebík

Ale když neměl míč na kopačkách, stával se z něho sotva průměrný hráč. Běhání bez míče ho prostě nebavilo. Hlavně když necítil, že by z toho mohl kápnout gól. Trenéři mu mohli stokrát opakovat, že v moderním fotbale mají hráči balon na noze v zápase zhruba minutu a půl a zbytek je o pohybu bez něj, ovšem on se stejně nerozpohyboval. Nechápal, že mu kouči chtějí pomoci, aby naplno rozvinul potenciál pro Real Madrid nebo Barcelonu, který v sobě beze sporu nosí.

Naopak to bral jako neoprávněnou kritiku.

Bylo tomu tak i ve sparťanském dorostu. Tehdy zařídil dvěma góly mužstvu vítězství v Jablonci. Po návratu si ho však pozvali na pohovor tehdejší nadřízení Martin Hašek a Jaroslav Hřebík. Hvězdě utkání říkali, že branky jsou hezké, ale jeho (ne)pohyb bez míče týmu nepomohl.

Schick to možná nestrávil doteď.

Jenže dnes už musí vědět, že pokud se bude tenhle nedostatek snažit odstranit, profit pro něj i pro mužstvo na sebe nenechá dlouho čekat. Rozdíl poznává na vlastní kůži.

Španělský trenér Xabi Alonso přebíral Leverkusen v sestupovém pásmu. Pak z něj zázračně udělal mistrovskou mašinu. Jak to dokázal? Jednoduše, všechny hráče přesvědčil o důležitosti sjednoceného pohybu - v obraně, i v útoku. Kdo to nepochopil, měl problém.

Adam Hložek může posloužit za příklad. Ve Spartě mu stačilo, když se do akcí zapojoval až poté, co k němu zamířil míč, u Xabiho Alonsa to bylo málo. Proto se neprosazoval tolik, jak si vedení Leverkusenu i on před přestupem z Letné malovali. Nakonec musel odejít do Hoffenheimu.

Také Schick nedoceňoval naléhavost volání Xabiho Alonsa po tom, aby se více a ve větší intenzitě zapojoval do práce, když na něj nesvítí reflektory. A tak se český snajpr přesunul z trávníku na střídačku. Kouč důvod veřejně neventiloval, nicméně mezi řádky se dalo vyčíst, co mu v repertoáru nejlepšího kanonýra Eura 2020 schází. A naplno to z něj vypadlo až po Schickově čtyřgólové ódě na radost v zápase s Freiburgem.

"Když dá útočník čtyři góly, nemůžete si jako trenér stěžovat. Nevím, kolik jich Patrik dal v bundeslize, ale jsem za něj šťastný," pravil Xabi Alonso a pokračoval: "A není to jen o gólech. Musím poblahopřát Patrikovi za jeho práci mimo balon, za jeho intenzitu a vysoký presink. Góly jsou toho výsledkem. Je vždycky koncentrovaný na zápas a ví, co má dělat, i když nemáme balon. Pomáhá týmu a ten zase pro něj vytváří střelecké přiležitosti."

Momentálně jedna z největších trenérských kapacit na světě tak jen na Schickovu adresu zopakovala slova, která mu už ve sparťanské akademii servírovali trenéři Hašek a Hřebík.

Ti však neměli naději v tuzemském prostředí prošpikovaném nesmyslnými mýty o tom, že střelec nemá bránit, aby mu zbyly síly na střílení branek, nárok na změnu chování. V Německu jsou normy jiné.

Kyselý obličej nepomůže

Týkalo se to i období, kdy Schick leštil lavičku a tvářil se hodně kysele, což samozřejmě neuniklo německým reportérům. A tak tohle téma nadhodili před Simonem Rolfesem, sportovním ředitelem Leverkusenu. Ten se nebál otevřené odpovědi.

"S nespokojeností nemám problém. Bylo by také divné, kdyby tomu bylo jinak. Ale nepomůže ztratit se v pasivitě, je třeba věci řešit. Sezona má různé fáze a vyvíjí se. Hráči to musí pochopit, aby pro tým pracovali co nejvíc a zároveň byli připraveni, až dostanou šanci," konstatoval Rolfes pro časopis Kicker.

A hned připojil radu pro Schicka: "Sebevědomí můžete získat v tréninku - při zakončování situací i při hře s ostatními kluky. A pak musíte využít každou minutu, nic jiného vám nezbývá." Ale hned ujistil: "U Patrika vidím tuto ochotu a pracovní morálku. I v minulé sezoně hrál velmi důležitou roli díky svým gólovým schopnostem a zakončovacím kvalitám."

O pár dnů později Boniface havaroval na dálnici tak, že mohl být rád, že po boční srážce jeho mercedesu s kamionem zůstal mezi živými.

"Bůh je nevětší," vyťukal pak zprávu na síť X a odešel na neschopenku.

Schick naskočil a bouchly v něm saze.

Kritiku okamžitě nahradily pochvaly a spekulace o přestupu do Juventusu Turín. Mimochodem, tam už v minulosti jednou nohou byl. V roce 2017 odletěl z Eura jednadvacítek soukromým letadlem na zdravotní prohlídku na sever Itálie. Čekalo se, že se vrátí se smlouvou v kapse. Ale jeho nespecifikované potíže se srdcem tenkrát bombastický transfer zhatily.

Nyní Leverkusen nechce o prodeji ani slyšet.

"Jeho kvality zná řada klubů, ale jedno je jasné: Patrik zůstává u nás. Jeho odchod není pro nás žádné téma. Dal extrémně důležité góly a je v top formě - psychicky, fyzicky i fotbalově," ujistil Rolfes už před lednovým zápasem proti Dortmundu.

Kdo by se taky zbavoval excelentního pistolníka, který se začíná rozběhávat i bez míče? Schickův pohyb bez balonu ještě sice není stoprocentní, v počtu sprintů a intenzivních běhů ho v horních patrech bundesligové tabulky nenajdeme, ale pokrok tu je.

V Bayeru má platný kontrakt do léta 2027, ovšem polevit nemůže. Boniface už je totiž zpátky v mužstvu. A ani on nebude chtít vysedávat na lavičce. Oba vědí, že Xabiho Alonsa zajímají kromě gólů i intenzita, jakou se útočníci zapojují do presinku a jak rychle umí zařadit zpátečku.

Co z toho vyplývá pro českou reprezentaci?

Pokud Schick bude pokračovat v tomhle nastavení, jsou bezpředmětné dohady, jestli je národní tým údernější s ním, anebo bez něj. Má to však háček: Ivan Hašek a jeho spolupracovníci na něj musí mít stejně přísný metr jako Xabi Alonso.

Tanec kolem jeho poslední nenominace napovídá spíš o opaku. Hašek komentoval nezařazení Schicka do kádru pro Ligu národů potřebou, aby se dal zdravotně do kupy.

"Kdyby byl stoprocentně fit, rád by přijel. Ale potřebuje doléčit drobné bolístky. Ještě ho v pondělí čeká v Německu vyšetření," prohlásil hlavní reprezentační trenér.

Renomovaný německý magazín Kicker jeho vysvětlení oponoval. "Osmadvacetiletý forvard není zraněný a nebyl mezi marody ani v posledních týdnech," napsal.

Takové kličkování nikomu neprospěje.