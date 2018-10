Soupeřky děsí tak, že s ní závodí i v tréninku. Tak si Ledecká buduje respekt

před 32 minutami

Dvojnásobná olympijská vítězka na soustředění v Chile svým soupeřkám naháněla takovou hrůzu, že si kvůli ní oblékaly závodní kombinézy, aby byly rychlejší.

Altenmarkt (od našeho zpravodaje) - Celé odpoledne se nezastavila. Dostaveníčko před kamerami, pózování fotografům, dlouhé rozhovory s novináři. Ester Ledecká měla při mediálním dnu lyžařského týmu Atomic srovnatelnou pozornost jako ty největší sjezdařské hvězdy typu Marcela Hirschera nebo Mikaely Shiffrinové.

A není divu. Však ji také sportovní ředitel výrobce lyží Christian Höflehner přivítal v rakouském Altenmarktu na červeném koberci jako čtvrtou nejvýraznější tvář značky a největší senzaci uplynulých olympijských her.

"Ester, jak budete v příští sezoně kloubit závody na snowboardu a na lyžích?" položila první otázku bývalá vítězka Světového poháru Alexandra Meissnitzerová, která akci spolumoderovala.

"No přece jako každý rok," usmála se dvojnásobná olympijská vítězka, která do uličky pro sportovce nakráčela s rukou v kapse. "Musím se za to omluvit, ale já tam mám medaile a nechci, aby se ztratily," zavtipkovala a vytáhla zlaté kovy z korejských triumfů na snowboardu a v lyžařském super-G.

Nejmilejší překvapení pořadatelů akce na ni čekalo na zdi u úzkého schodiště, kudy česká závodnice pravidelně stoupá, aby si v patře seřídila lyžařské vybavení. U nejvyššího schůdku totiž nově visí její fotografie ze stupňů vítězů, kde máchá nad hlavou lyžemi a slaví senzační olympijský triumf.

S jménem Ledecké se zkrátka v Atomicu počítá čím dál víc. "Starají se o mě pořád skvěle. Už loni se o mě starali skvěle a strašně si toho vážím, že do mě dali tu důvěru od začátku. Že věřili, že snowboarďačka může umět i trochu lyžovat," řekla třiadvacetiletá česká obojživelnice.

V Koreji přitom způsobila poprask informace, že Ledecká o setinu vyhrála na lyžích, na kterých jezdila týmová kolegyně Shiffrinová.

"To byla taková legenda, že jezdila na půjčených lyžích… je pravda, že ty lyže nebyly nové, ale my jsme to tak chtěli. Ester měla vždycky dobrý materiál. Letos máme nějaký nový, nějaké jeté a uvidíme," prohlásil trenér Ledecké Tomáš Bank.

Tým rodačky z Prahy totiž i vzhledem k její vytíženosti na snowboardu nemá čas rozjíždět a testovat nové lyže a rád vezme ty, které už jsou od servisu výrobce zaběhnuté a zná jejich vlastnosti.

"Na soustředění v Chile jsme našli nové hodně rychlé lyže, neměli jsme tam ty rychlé olympijské. Snad je budeme moct někde porovnat," doufá kouč. Evropu totiž momentálně trápí nedostatek sněhu i na velkých kopcích a lyžaři nemají kde trénovat.

V Jižní Americe si stihla Ledecká ověřit, že po olympiádě ji soupeřky na svazích velmi pozorně sledují. "Přijde Lindsey (Vonnová) a řekne ahoj jako první. A já odpovím taky jen ahoj. Pořád tak trošku stydím," přiznává.

Americkou lyžařskou superstar přitom i v tréninku rychlostně porážela nebo jela minimálně stejné časy. "Přijde mi super, že mě registruje, že tam někde jsem. Už má takových zkušeností, že ví, že když ji v jedné jízdě v tréninku předjedu, nic to neznamená. To vím i já. A to jsem ještě malé kuře," dodává skromně.

To podle Banka měli soupeřky z jízd Ledecké vyloženě respekt. "Údajně kvůli Ester začaly Rakušanky mazat závodní vosky a oblékat závodní kombinézy. V prvních trénincích dostávaly hodně, Ester jim dávala takzvaně na prd.., pak už tolik ne a kluci zjistili od Rakušáků, že fakt mazali závodními vosky," prozradil.

I proto věří, že jeho svěřenkyně potvrdí senzační výsledek z her v Koreji i ve Světovém poháru. "Když bude všechno OK, tak by v rychlostních disciplínách měla v každém závodě atakovat desítku. To by mohlo být reálné. Záleží kolik pojede závodů, ale pokud jich pojede dost, tak by mohla být i nějaká bedna. Neříkám, že bude vyhrávat každý závod, ale může se to jednou za sezonu povést," věří.

Lyžařskou sezonu by rádi zahájili na přelomu listopadu a prosince v Lake Louise a následně ve Svatém Mořici. Do té doby všichni doufají, že se konečně vyřeší situace kolem podpisu reprezentační smlouvy.

"Věřím, že budou všichni na všech stranách rozumní a nakonec to podepíšou," dodal Bank.