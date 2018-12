Shiffrinová vyhrála i slalom v Courchevelu a má 50 triumfů v SP

před 1 hodinou

Americká lyžařská hvězda Mikaela Shiffrinová vyhrála v Courchevelu po pátečním obřím slalomu i slalom speciál a ve Světovém poháru oslavila 50. vítězství. V historickém žebříčku slalomu se 35. triumfem v kariéře dotáhla na svůj dětský vzor, rakouskou rekordmanku Marlies Schildovou. Hranici 50 vítězství v SP pokořila třiadvacetiletá Shiffrinová jako osmá v dějinách. Dvojnásobná olympijská vítězka vedla ve Francii už po první jízdě, přestože v ní v úvodu chybovala. Před Slovenkou Petrou Vlhovou měla náskok čtyři setiny, nakonec ale vyhrála o 29 setin a i ve čtvrtém slalomu sezony uhájila neporazitelnost. České lyžařky Martina Dubovská ani Gabriela Capová se do do finálové třicítky nevešly.

SP ve sjezdovém lyžování v Courchevelu (Francie):

Ženy - slalom:

1. Shiffrinová (USA) 1:36,72 (47,70+49,02), 2. Vlhová (SR) -0,29 (47,74+49,27), 3. Hansdotterová (Švéd.) -0,37 (48,44+48,65), 4. Holdenerová (Švýc.) -1,14 (48,25+49,61), 5. Liensbergerová (Rak.) -1,30 (49,04+48,98), 6. Haverová-Lösethová (Nor.) -1,49 (48,66+49,55), 7. Swennová-Larssonová (Švéd.) -1,88 (49,20+49,40), 8. Mielzynská (Kan.) -2,06 (48,88+49,90), 9. Costazzaová (It.) -2,34 (48,96+50,10), 10. Lysdahlová (Nor.) -2,72 (49,93+49,51), …v 1. kole 42. Dubovská 52,04, 50. Capová (obě ČR) 52,34.

Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 12 závodů): 1. Shiffrinová 400, 2. Vlhová 320, 3. Holdenerová 195, 4. Hansdotterová 171, 5. Liensbergerová 149, 5. Haverová-Lösethová 130, …37. Capová 12.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 38 závodů): 1. Shiffrinová 889, 2. Vlhová 388, 3. Mowinckelová (Nor.) 367, 4. Schmidhoferová (Rak.) 359, 5. M. Gisinová (Švýc.) 316, 6. Holdenerová 310, …40. Ledecká 68, 80. Capová 12.