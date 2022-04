Shiffrinová poslala do Košic humanitární pomoc. Pro uprchlíky získala kamion těstovin

Sezona už jí skončila, mohla by užívat zaslouženého volna po triumfu ve Světovém poháru, ale americká lyžařka Mikaela Shiffrinová na sociálních sítích hýří aktivitou. Na dálku se snaží pomáhat uprchlíkům, kteří prchají před válkou z Ukrajiny a organizuje humanitární pomoc. Sama dokonce nechala přes svého sponzora poslat do Košic kamion těstovin.

Už v závěru sezonu dávala americká sjezdařka jasně najevo, že se jí válečný konflikt na Ukrajině dotýká. "Je to šokující, miliony lidí opouští svou zem, jak se v téhle době můžeme vůbec soustředit na lyžování," napsala na sociálních sítích na začátku března.

Poté ale i tak zvládla udržet náskok v čele hodnocení Světového poháru před Slovenkou Petrou Vlhovou a získala velký křišťálový glóbus.

Stihla ale na dálku i nabízet humanitární pomoc. "Před pár týdny jsem tu psala o organizacích, které dělají životně důležitou a užitečnou práci na Ukrajině. Mnozí z vás nabídli podporu, jak jenom je to ve vašich silách, díky vám za to," vzkázala Shiffrinová tento týden.

Američanku nakonec zasáhl vzkaz od dobrovolnice Darky z Košic, která je velkou fanynkou lyžování a která přímo na Slovensku pomáhá ukrajinským uprchlíkům v utečeneckém centru.

"Je jednou z mnoha dobrovolnic a dělá neuvěřitelnou práci. Jsem unešená silou a vytrvalostí těchto lidí," chválila Darku Shiffrinová.

A sama přiložila ruku k dílu a poprosila o konkrétní pomoc svého italského sponzora firmu Barilla, která vyrábí těstoviny. "Poslali do Košic celý kamion zboží poté, co Darka nasdílela podrobnější informace o jejich práci. Díky za to, co děláte pro ty, kteří to nejvíc potřebují," prohlásila dvojnásobná olympijská vítězka.