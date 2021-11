Samková ovládla generálku na olympiádu, vyhrála osmnáctý závod Světového poháru

Snowboardcrossařka Eva Samková vyhrála na trati v čínském Secret Garden, kde se v únoru pojede o olympijské medaile na hrách v Pekingu, úvodní závod nového ročníku Světového poháru. Úřadující držitelka velkého glóbu tak oslavila osmnáctý triumf v seriálu.

Osmadvacetiletá Samková ovládla na dlouhé trati suverénně čtvrtfinále i semifinále. Jen ve finále chvilku vedení ztratila, ale Charlotte Bankesovou z Británie vzápětí podjela v pravotočivé zatáčce a cílem projela první. Druhá skončila Bankesová a třetí byla Italka Michele Moioliová.

"Jsem unavená, opravdu unavená. Je to hodně dlouhé. Bylo to tvrdé, čekala jsem, že do mě půjdou. V té zatáčce to bylo těsné, ale věděla jsem, co dělat a jsem šťastná, že jsem vyhrála," řekla Samková po dojezdu.

"Určitě je to povzbuzení. Byl to první závod a vím, jak jsem na tom. Cítím se dobře, ale je to pořád testovací závod pro olympiádu a na hrách to bude něco jiného," dodala.

Svěřenkyně trenéra Marka Jelínka se dostala na stupně vítězů v SP potřicáté. Osmnáctým vavřínem se Samková v českých tabulkách vyrovnala běžci na lyžích Lukáši Bauerovi. Navíc napodobila biatlonistku Markétu Davidovou, která v sobotu rovněž vyhrála první závod olympijské sezony na SP v Östersundu.

Úvodní závod SP ve snowboardcrossu v Secret Garden (Čína):

Muži: 1. Hämmerle (Rak.), 2. Visintin (It.), 3. Baumgartner (USA), 4. Dusek (Rak.), …v kvalifikaci 34. Houser (ČR).

Ženy: 1. Samková (ČR), 2. Bankesová (Brit.), 3. Moioliová (It.), Zerkholdová (Rak.).