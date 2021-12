Samková je po operaci, v nohou má šrouby. Prognóza je zatím nejistá

Snowboardcrossařka Eva Samková má za sebou operaci kotníků, které si zlomila v cíli sobotního závodu Světového poháru v Montafonu.

Operaci, která proběhla hned v sobotu večer na klinice v Rakousku, vedl zkušený doktor Christian Schenk a Samková při ní do obou končetin dostala zpevňující šrouby.

Prognózu směrem k návratu na svahy a zejména k olympiádě v Pekingu, která začíná za 53 dní, zatím její tým odmítl jako předčasnou.

"Zákrok dopadl dobře. Evku teď čeká převoz z Rakouska do Prahy a postupná rehabilitace. Na jakékoliv prognózy je ještě brzo, je to ale otázka minimálně několika týdnů. Evka se jen tak nevzdává. Nehroutí se a věřím, že i to jí pomůže, aby se vrátila silná," říká Tomáš Kraus ze Snow Nomads, kteří dvojnásobnou olympijskou medailistku zastupují.

Vzkaz z nemocnice poslala i samotná Samková, která měla na hrách v Pekingu patřit mezi žhavé naděje na medaili, což ostatně dokázala i v sobotním závodě dvojic, kde v cíli vybojovala pro Česko stříbro.

Samková při cílovém manévru, při němž předstihla Francouzku Chloe Trespeuchovou, dostala prkno nešťastně pod sebe, zasekla se jí hrana a snowboard jí skřípl kotníky. Výsledkem byly zlomeniny obou kloubů v hlavicích holenní kosti.

"Takhle jsem si průjezd cílem nepředstavovala, ale to je život. Když chcete být nejrychlejší na světě, někdy to hodně bolí. Díky všem za vzkazy a podporu. Děkuju lékařům za super péči. A navíc za pokoj s výhledem a spoustou světla. V nohách mám šrouby, které by měly kotníky zpevnit. Uvidíme, jak se to bude hojit, ale budu bojovat," vzkázala z nemocnice Samková.