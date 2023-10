Sáblíková má jasný plán, kdy ukončí kariéru. O medailích nerada mluvím, přiznala

Šestatřicetiletou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou čeká už 23. závodní sezona. Přesto věří, že s výrazně mladšími soupeřkami bude stále schopna držet krok. „Nebude to jednoduché, ale jsem na to připravena,“ hlásila odhodlaně v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz.

Byla letní příprava jiná než v předchozích letech?

Trenér Petr Novák vždy připraví nějaké její oživení, ale moc se toho nezměnilo. Kromě obvyklého tréninku a rehabilitace přibyla různá cvičení. Kvůli nemoci jsem sice přibližně deset dnů vynechala, ale negativně se to na mé výkonnosti neprojevilo. Mám za sebou i dva závody, a i když jsem v nich neoslnila, tak jsem byla ráda, že jsem je mohla absolvovat.

S jakými představami do sezony vstupujete?

Dobře si uvědomuji, že mi je 36 let a musím být realistka. Ráda bych zvládla co možná nejvíc závodů, protože každý je lepší než trénink. Půjde hlavně o to, aby mi vydržel současný dobrý zdravotní stav.

Statistiky prozrazují, že ve své sbírce máte 146 medailí. Míří váš cíl k dalšímu zisku cenných kovů?

O medailích nerada mluvím, i když samozřejmě každá úspěšná cesta na stupně vítězů by mě velice potěšila. Poslední dvě tři sezony se však na svá vystoupení musím dívat z jiného úhlu, což se mi daří. Mé cíle jsou už jiné.

Můžete je prozradit?

Tím hlavním je projít kvalifikací a zúčastnit se v roce 2026 zimní olympiády v Itálii. To je ale až za více než dva roky, což je dlouhá doba, ve které se toho může hodně stát. Proto tím nejbližším hlavním cílem v letošní sezoně je světový šampionát v Kanadě. Ale už dnes vím, že tam budu hodně nervózni.

Co všechno se od vašeho vstupu na mezinárodní scénu v roce 2002 změnilo?

Dráhy jsou stejné, ale u řady významných závodů se změnili pořadatelé. Například místo do Soči a Moskvy se jezdí do Calgary a Quebecku. Velký pokrok pak nastal v botách s bruslemi.

A jak se změnila konkurence?

Je mnohem větší než někdy před deseti lety. Její počet zvyšují ambiciózní mladá děvčata. Například Nizozemsko má pět rychlobruslařek, které mohou pomýšlet na přední umístění. Proto být v top 10 je určitě pěkná vizitka. Už se těším na první listopadový závod ve Světovém poháru, který se uskuteční v Japonsku.

Myslíte si, že v týmu nejlepších světových rychlobruslařek budete nejstarší?

Pokud vím, tak jedna Britka je ještě o několik měsíců starší. Občas slyším, že s rychlobruslením se nerozloučím ani ve čtyřiceti letech. Já jsem však rozhodnutá, že závodní kariéru ukončím po olympiádě v Itálii. Ale také vím, že můj sport mi bude moc chybět.