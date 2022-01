Sáblíková si při pádu bruslí pořezala stehno a vynechá mistrovství Evropy

Rychlobruslařka Martina Sáblíková si poranila nohu a tento týden se nepředstaví na mistrovství Evropy v Heerenveenu. Start trojnásobné olympijské vítězky na únorových hrách v Pekingu ale ohrožen není. Čtyřiatřicetiletá hvězda dlouhých tratí se na soustředění v Collalbu po pádu a nárazu do mantinelu pořezala bruslí na levém stehně.

"V zatáčce mi to podjelo, dostala jsem se z vnitřní malé dráhy do velké, kde jsem následně upadla a nestihla jsem se přetočit. Narazila jsem nohama do mantinelu, kde se mi pravá noha bohužel zasekla do látky, kterou je mantinel potažený, druhou nohu jsem si přisedla a pořezala jsem se na vnitřní straně stehna," popsala Sáblíková v tiskové zprávě nehodu, po které má na noze osm stehů.

Česká reprezentantka byla krátce hospitalizovaná, v nemocnici zůstala přes noc. "Měla jsem štěstí v neštěstí. Neporanila jsem si žádnou šlachu, žádný sval, je to jen kožní a podkožní záležitost, naštěstí to nebude tak hrozné," řekla Sáblíková, která svůj zdravotní stav konzultovala i s českými lékaři Jaroslavem Pilným a Jiřím Dostalem.

"Řešili jsme, jestli mě mají převézt do Česka, nebo ne. Jirka Dostal mě doporučil k doktorovi na kliniku v Rakousku, je to Čech z Liberce. On se na to podíval a řekl mi, že je to opravdu jen povrchové, že si musím dávat pozor na stehy, aby se mi nerozjely," uvedla Sáblíková. S lékaři je v kontaktu i nyní. "Bude to pro mě teď trochu náročnější v tom, že než se vstřebá hematom, který se mi udělal na stehně, ozývá se mi tříslo, různé úpony, protože ten pád byl těžký," řekla.

Svěřenkyně trenéra Petra Nováka tak vynechá evropský šampionát, což zvažovala i před zraněním. V Nizozemsku nebude startovat ani druhá česká olympionička Nikola Zdráhalová. "Musím říct, že jsme stejně zvažovali, jestli na mistrovství Evropy jet, nebo nejet, vzhledem k blížící se olympiádě. Zranění rozhodlo za mě, zůstávám v Itálii a podle možností se budu připravovat na únor," uvedla Sáblíková. Věří, že za pár dní začne trénovat naplno.

Hry v Pekingu začnou 4. února. Sáblíková je hlavně ráda, že se nezranila vážněji. "Není to příjemné, vzhledem k tomu, že za měsíc je olympiáda. První, co mi proběhlo hlavou, když jsem zjistila, že jsem se řízla, bylo, že je to v háji, že se mi něco stalo. Každý trénink, zvlášť před olympiádou, je placený zlatem, protože každý sportovec se chce co nejlépe připravit. A ty poslední dny jsou i psychicky náročné kvůli tomu, že se olympiáda blíží," dodala Sáblíková.

Při neúčasti Sáblíkové a Zdráhalové budou české barvy na ME na jednotlivých tratích hájit juniorky Zuzana Kuršová a Veronika Antošová, které se představí na tratích 1500 a 3000 metrů a v závodě s hromadným startem.