Razýmová doběhla v první dvacítce, Tour de Ski dál vládnou Norové Klaebo a Östbergová

před 9 minutami

Norský lyžař Johannes Klaebo si doběhl v šesté etapě Tour de Ski ve Val di Fiemme v závodu s hromadným startem na 15 kilometrů klasicky pro čtvrtý dílčí triumf a získal výrazný náskok v celkovém pořadí. Na druhého Rusa Sergeje Usťugova, který byl až šestnáctý, má k dobru už minutu a 20 sekund.

Mezi ženami si pojistila průběžnou první příčku vítězstvím jeho krajanka Ingvild Flugstad Östbergová, která je i čele Světového poháru. O vítězích Tour rozhodne v neděli tradiční výběh do sjezdovky Alpe Cermis.

V prořídlém startovním poli dnes bodovaly i obě české reprezentantky. Kateřina Razýmová obsadila 19. místo, Sandra Schützová doběhla na 29. příčce. Muži na body nedosáhli. Adam Fellner skončil na 39. pozici a Petr Knop doběhl za ním.

Klaebo čtvrtým etapovým vítězstvím na jedné Tour de Ski vyrovnal bilanci krajana Martina Johnsruda Sundbyho v sezoně 2015/16. Lepší byl jen Usťugov v předminulém ročníku, kdy ovládl pět etap.

Klaebo dnes vyhrál těsně před Italem Francescem De Fabianim a Rusem Alexandrem Bolšunovem. Usťugova porazil o 42 sekund a díky časové bonifikaci mu výrazně odskočil. Po pěti etapách měl norský lyžař náskok necelých šest sekund. Dvaadvacetiletý obhájce velkého křišťálového glóbu se zároveň přiblížil vedení ve Světovém poháru, v němž ztrácí na prvního Bolšunova už jen 32 bodů.

Östbergová se usadila v čele hned po prvním mezičase a díky stupňování tempa ve druhé polovině závodu si do cíle vypracovala desetisekundový náskok před dvojicí Rusek Natalií Něprjajevovou a Anastasií Sedovovou. Na Tour vybojovala třetí etapové vítězství za sebou a míří za prvním celkovým triumfem v kariéře.

V čele Tour má osmadvacetiletá Östbergová náskok 53,4 sekundy před Něprjajevovou. Třetí vyrazí do stíhačky dnes čtvrtá Krista Pärmäkoskiová z Finska, která má už více než dvouminutový odstup. Obhájkyně loňského prvenství Heidi Wengová dnes ztratila a doběhla šestá s více než minutovým mankem, celkem zaostává o téměř pět minut.

Razýmová, která se po celý závod pohybovala na hraně dvacítky, ztratila na vítězku 2:16,8 minuty. Schützová, která získala body poprvé v sezoně, zaostala o 3:47,2 minuty.

Ženské startovní pole na Tour de Ski už notně prořídlo. Z původně soutěžících 75 běžkyň dnes do závodu nastoupilo jen 31 a do cíle dorazila pouze třicítka. Mužů pokračuje 45 z původních 105.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme (Itálie):

Muži - 15 km klasicky s hromadným startem:

1. Klaebo (Nor.) 40:52,6, 2. De Fabiani (It.) -0,6, 3. Bolšunov -2,6, 4. Larkov -3,4, 5. Vylegžanin -4,6, 6. Sobakarev (všichni Rus.) -6,3, 7. Holund (Nor.) -13,0, 8. Spicov (Rus.) -27,1, 9. Musgrave (Brit.) -29,0, 10. Sundby (Nor.) -29,9, …39. Fellner -3:27,5, 40. Knop (oba ČR) -3:35,3.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 ze 7 etap): 1. Klaebo 2:35:08,1, 2. Usťugov (Rus.) -1:20,4, 3. Bolšunov -1:43,8, 4. De Fabiani -2:40,5, 5. Krüger -3:06,8, 6. Röthe (oba Nor.) -3:24,6, …40. Knop -10:40,2, 41. Fellner -10:44,8.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 32 závodů): 1. Bolšunov 562, 2. Klaebo 530, 3. Iversen (Nor.) 466, 4. Halfvarsson (Švéd.) 427, 5. Röthe 424, 6. Tönseth (Nor.) 421, …88. Novák 7, 90. Pechoušek (oba ČR) 6.

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem:

1. Östbergová (Nor.) 29:34,4, 2. Něprjajevová -10,0, 3. Sedovová (obě Rus.) -10,8, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -12,5, 5. Bělorukovová (Rus.) -39,7, 6. H. Wengová (Nor.) -1:10,0, 7. Digginsová (USA) -1:19,3, 8. Lampičová (Slovin.) -1:36,8, 9. Molanderová Kristiansenová (Švéd.), 10. Mononenová (Fin.) obě -1:36,9, …19. Razýmová -2:16,8, 29. Schützová (obě ČR) -3:47,2.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 6 ze 7 etap): 1. Östbergová 1:55:16,2, 2. Něprjajevová -53,4, 3. Pärmäkoskiová -2:13,1, 4. Bělorukovová -2:27,4, 5. Sedovová -3:03,6, 6. Digginsová -3:07,9, …25. Razýmová -10:21,5, 30. Schützová -13:36,7.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 32 závodů): 1. Östbergová 702, 2. Johaugová (Nor.) 600, 3. Pärmäkoskiová 597, 4. Něprjajevová 535, 5. Bělorukovová 484, 6. Nilssonová (Švéd.) 466, …63. Razýmová 19, 81. Beranová (ČR) 5, 82. Schützová 2, 83. Janatová (ČR) 2.