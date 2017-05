Od Vánoc byla v umělém spánku, teď skikrosařku Holmlundovou lékaři probudili

před 58 minutami

Stockholm - Po pěti měsících probudili lékaři švédskou skikrosařku Annu Holmlundovou z umělého spánku. Devětadvacetiletá lyžařka utrpěla 19. prosince při tréninku před Světovým pohárem v italském Innichenu zranění hlavy a následně se v Bolzanu podrobila operaci mozku. Po Vánocích byla převezena do nemocnice ve Stockholmu.

Trojnásobná vítězka Světového poháru a bronzová medailistka z olympijských her 2014 v Soči je podle informací národní lyžařské federace schopná komunikovat, poznává rodinu i přátele. Předpokládá se, že by ji lékaři mohli v červenci propustit do domácího ošetřování.

Ve Světovém poháru vyhrála Holmlundová 19 závodů. Má také bronz z mistrovství světa před šesti lety.