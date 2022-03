Neměl jsem energii normálně žít, nejsem na tom dobře, vysvětluje Polášek konec skoků

Psychické a fyzické vyčerpání, ztráta motivace i nepříjemný zážitek z olympijských her v Pekingu stojí za náhlým koncem kariéry skokana na lyžích Viktora Poláška.

"Hlavní důvod, proč jsem se rozhodl už dál nepokračovat, je, že nemám dál motivaci. Po čtyřech pro mě hrozně obtížných letech už prostě nemůžu dál. Jak fyzicky, tak psychicky na tom nejsem úplně dobře, a to je hlavní důvod, proč jsem se tak rozhodl," vysvětlil čtyřiadvacetiletý Polášek, který konec kariéry oznámil v neděli po závodu Světového poháru v Oslu.

O svých důvodech závodník žijící u Nového Města na Moravě mluvil ztěžka. "Určitě mi moc nepomohlo, že jsem tomu letos chtěl dát úplně všechno, až moc a asi mi to uškodilo," prozradil, že přehnal snahu o hubnutí do ideální skokanské váhy.

"Nemohl jsem fungovat jako normální člověk a zašlo to tak daleko, že jsem neměl energii na to normálně žít. Moje okolí si toho všimlo, ale já jsem to vlastně bral tak, že jsem dělal maximum, abych dokázal něco v sezoně. Teď, když to beru zpětně, tak to dobrá cesta nebyla," uznal juniorský mistr světa z roku 2017.

Odchod ze skokanského světa uspíšila i olympiáda v Pekingu. Většinu času totiž místo na můstku v Jen-čchingu strávil na izolaci kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. "Byl to jeden z největších hřebíků do rakve," prozradil Polášek.

Na hry se přitom hodně upínal. "I přesto, že se rok nevyvíjel, jak bych chtěl, tak Peking byl můj hlavní cíl. Nebyla ale šance dokázat něco, na čem jsem se snažil pracovat. Strávit vlastně celou olympiádu na pokoji a pak se podívat na poslední dva dny, to bylo hodně složité," zmínil, že po deseti dnech absolvoval jeden trénink a závod družstev.

Momentálně se chce dát dohromady psychicky a zdravotně. "Abych se mohl připravit na to, co mě v životě čeká," řekl Polášek.

Poté se pokusí najít nový směr svého života. "Něco, co mě bude bavit dál, protože poslední roky nebyly úplně jednoduché. Potřebuju nějaký restart, který mi dá nějaký směr do života, a doufám, že najdu něco, co mě bude bavit, jako mě bavily skoky," přál si Polášek.